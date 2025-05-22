Біткоїн вперше перевищив $111 000

Ціна біткоїну в четвер, 22 травня, зросла до $111 458, збільшившись на 1,6% з попередньої торгової сесії, свідчать дані Trading Economics. За останні 12 місяців його ціна зросла на 64,54%.
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Ключові факти
- За останні чотири тижні біткоїн виріс на 19,07%.
- За прогнозами Trading Economics та очікуваннями аналітиків, біткоїн коштуватиме $99 661 до кінця цього кварталу і $89 839 через рік.
- Менші токени також виросли, а Ether, що займає друге місце, в якийсь момент виріс приблизно на 5,5%.
- Хвиля оптимізму підтримує біткоїн після того, як просування ключового законопроєкту про стейблкоїни в сенаті США підсилювало надії на велику ясність регулювання за президента Дональда Трампа, який відкрито виступає за криптовалюту.
- Законодавці у Вашингтоні наближаються до погодження правил, які забезпечать нормативну базу для стейблкоїнів, форми цифрового долара, що широко використовується для платежів та торгівлі на крипторинках. Метою токенів є підтримання стабільної вартості по відношенню до долара, але вони знаходяться за межами регульованої банківської системи.
- Ціна біткоїна зросла за останінй місяць, оскільки страхи щодо наслідків агресивної митної політики Трампа ослабли. Понад $3,6 млрд надійшло до американських біржових фондів, які відстежують ціну біткоїну, цього місяця, що є найбільшим припливом із січня.
- Крім цього Трамп готується зустрітися з найбільшими власниками свого мемкойна на вечері у своєму гольф-клубі неподалік Вашингтона 22 травня. Подія викликала стурбованість у експертів з етики, які стверджують, що вона пропонує доступ через транзакцій, які безпосередньо приносять користь президенту, і викликала критику через потенційні конфлікти інтересів, пише Bloomberg.
- «Такі події підкреслюють зростаючу культурну значущість криптовалют, хоча на даному етапі вони не мали помітного впливу на динаміку ринку», – сказав трейдер QCP Capital Юань Жун Тан.
Контекст
У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin.
Біткоїн досяг свого історичного максимуму в $109 241 20 січня, в день інавгурації Дональда Трампа, але з того часу він впав на тлі занепокоєння войовничою позицією президента і ширших побоювань щодо економіки США.
Ринок криптовалют перейшов до стрімкого зростання 2 березня. Цьому сприяла заява Трампа про те, що потенційний стратегічний резерв цифрових активів США включатиме крім біткоїна та ефіріуму менш популярні токени Solana, XRP і Cardano. Але вже за кілька днів ринок знову просів.
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