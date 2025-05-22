Біткоїн вперше перевищив $111 000

Ціна біткоїну в четвер, 22 травня, зросла до $111 458, збільшившись на 1,6% з попередньої торгової сесії, свідчать дані Trading Economics . За останні 12 місяців його ціна зросла на 64,54%.

Ключові факти

За останні чотири тижні біткоїн виріс на 19,07%.

За прогнозами Trading Economics та очікуваннями аналітиків, біткоїн коштуватиме $99 661 до кінця цього кварталу і $89 839 через рік.

Менші токени також виросли, а Ether, що займає друге місце, в якийсь момент виріс приблизно на 5,5%.

Хвиля оптимізму підтримує біткоїн після того, як просування ключового законопроєкту про стейблкоїни в сенаті США підсилювало надії на велику ясність регулювання за президента Дональда Трампа, який відкрито виступає за криптовалюту.

Законодавці у Вашингтоні наближаються до погодження правил, які забезпечать нормативну базу для стейблкоїнів, форми цифрового долара, що широко використовується для платежів та торгівлі на крипторинках. Метою токенів є підтримання стабільної вартості по відношенню до долара, але вони знаходяться за межами регульованої банківської системи.

Ціна біткоїна зросла за останінй місяць, оскільки страхи щодо наслідків агресивної митної політики Трампа ослабли. Понад $3,6 млрд надійшло до американських біржових фондів, які відстежують ціну біткоїну, цього місяця, що є найбільшим припливом із січня.

Крім цього Трамп готується зустрітися з найбільшими власниками свого мемкойна на вечері у своєму гольф-клубі неподалік Вашингтона 22 травня. Подія викликала стурбованість у експертів з етики, які стверджують, що вона пропонує доступ через транзакцій, які безпосередньо приносять користь президенту, і викликала критику через потенційні конфлікти інтересів, пише Bloomberg.

«Такі події підкреслюють зростаючу культурну значущість криптовалют, хоча на даному етапі вони не мали помітного впливу на динаміку ринку», – сказав трейдер QCP Capital Юань Жун Тан.

Контекст

У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin.

Біткоїн досяг свого історичного максимуму в $109 241 20 січня, в день інавгурації Дональда Трампа, але з того часу він впав на тлі занепокоєння войовничою позицією президента і ширших побоювань щодо економіки США.

Ринок криптовалют перейшов до стрімкого зростання 2 березня. Цьому сприяла заява Трампа про те, що потенційний стратегічний резерв цифрових активів США включатиме крім біткоїна та ефіріуму менш популярні токени Solana, XRP і Cardano. Але вже за кілька днів ринок знову просів.