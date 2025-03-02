Ринок криптовалюти злетів після заяв Трампа про стратегічний резерв США

Ринок криптовалют перейшов до стрімкого зростання 2 березня, свідчать дані криптобірж. Цьому сприяла заява Дональда Трампа про те, що потенційний стратегічний резерв цифрових активів США включатиме крім біткоїна та ефіріуму менш популярні токени Solana, XRP і Cardano, пише Bloomberg .

Деталі

Трамп зазначив, що «доручив президентській робочій групі приступити до створення криптовалютного стратегічного резерву, який включатиме XRP, SOL і ADA».

«Я подбаю про те, щоб США стали криптовалютною столицею світу. Ми знову зробимо Америку великою!», – йдеться у повідомленні Трампа на його сторінці в соцмережі Truth.

У другому дописі, опублікованому через годину, йдеться: «Очевидно, що BTC і ETH, як і інші цінні криптовалюти, будуть в центрі резерву. Я також люблю біткойн і ефіріум».

На 19:50 за Києвом Solana, яка представляє блокчейн, на якому розміщена більшість мемкоїнів, включаючи власну монету Трампа, піднявся на 21% до $170. Токен ADA, який представляє блокчейн Cardano, злетів на 63% до трохи більше $1. XRP, монета, повʼязана з платіжною групою Ripple, зросла на 34% до $2,8. Біткоїн виріс на 10% до понад $93 900 за монету.

Контекст

25 лютого курс біткоїна 25 лютого впав нижче $90 000 вперше за понад місяць. Це падіння стало частиною великого розпродажу на ринку криптовалют. Настрої інвесторів погіршилися через кілька гучних подій: рекордний злом біржі Bybit і проблеми з мемкойнами, пов’язаними з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Криптовалютний ринок штормить і через тарифні плани Трампа. Він підтвердив намір запровадити мита на імпорт з Мексики та Канади з 4 березня. Попри переговори і зусилля сусідніх країн зі зміцнення кордонів і припинення обігу фентанілу, адміністрація Трампа не відступає.

У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin. Очікувалося, що 2025 рік може бути вдалим для цифрових активів, оскільки Конгрес США має ухвалити сприятливі регуляції для криптовалюти.

Трамп неодноразово висловлював підтримку криптовалютам. Зокрема, він заявляв, що весь залишок біткоїнів має бути видобутий у США.