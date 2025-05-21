Біткоїн досяг історичного максимуму у $109 500

Ціна біткоїну в середу, 21 травня, зросла до найвищого рівня за всю історію спостережень, перевершивши попередній максимум у січні. Криптовалюта досягла максимуму $109 500, збільшившись за день на 2% на тлі оптимізму щодо регулювання в США, пише Bloomberg .

Ключові факти

Біткоїн досяг історичного максимуму, після того як схвалення законодавства про стейблкоїни в США породило надії на ясність регулювання за президента Дональда Трампа.

Криптовалюта побила попередній максимум, встановлений приблизно під час інавгурації Трампа 20 січня.

Законопроєкт про стейблкоїни подолав процедурну блокаду в Сенаті США, що стало великою перемогою криптоіндустрії після того, як 19 травня група демократів відмовилася від своїх заперечень. Документ про регулювання, який підтримує галузь, тепер буде обговорюватися в Сенаті, і двопартійна група сподівається прийняти його вже цього тижня,

За словами Майкла Новограца з Galaxy Digital, оптимізм як усередині країни, так і за кордоном викликає зміна підходу до криптогалузі з боку адміністрації Трампа на противагу підходу колишнього голови Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера та самої SEC (Комісія з цінних паперів і бірж США).

Контекст

У 2024 році Bitcoin перетнув позначку $100 000, отримавши потужний імпульс від запуску ETF на біржах BlackRock і Fidelity, які разом накопичили $112 млрд у Bitcoin.

Біткоїн досяг свого історичного максимуму в $109 241 20 січня, в день інавгурації Дональда Трампа, але з того часу він впав на тлі занепокоєння войовничою позицією президента і ширших побоювань щодо економіки США.

Ринок криптовалют перейшов до стрімкого зростання 2 березня. Цьому сприяла заява Трампа про те, що потенційний стратегічний резерв цифрових активів США включатиме крім біткоїна та ефіріуму менш популярні токени Solana, XRP і Cardano. Але вже за кілька днів ринок знову просів.