Китайські автовиробники переходять на гібриди для Європи, щоб обійти мита на електрокари

Останні мита ЄС на електромобілі, які мають захистити його автомобільну промисловість від потоку дешевого китайського імпорту, не поширюються на гібридні автомобілі.

Автовиробники Китаю нарощують експорт гібридних автомобілів до Європи та планують випуск більшої кількості моделей для ключового ринку, пише Reuters 5 грудня. Деякі виробники також переносять виробництво та збір до Європи, щоб знизити витрати, повʼязані з митами.

Ключові факти

Аналітики Counterpoint Research стверджують, що китайські виробники сфокусувалися на PHEV (гібриди, що підключаються), щоб обійти нові мита ЄС на імпорт електромобілів на акумуляторних батареях із Китаю.

Це може призвести до того, що великі бренди, такі як провідний китайський виробник електромобілів BYD, продовжать свою експансію в регіоні.

Очікується, що експорт гібридів із Китаю до Європи зросте на 20% цього року і ще швидше – наступного.

Дані показують, що розслідування ЄС щодо імпорту китайських електрокарів і уповільнення продажу автомобілів у Китаї через економічний спад змусили деяких автовиробників змінити свою європейську стратегію, зосередившись більше на експорті гібридних авто.

Гібриди, що працюють і на бензині, і на електриці, набирають популярності, оскільки покупці вважають їх доступним компромісом між автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння та повністю електричними авто.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, з липня до жовтня експорт гібридних автомобілів до Європи збільшився більш ніж утричі і становив 65 800 одиниць порівняно з аналогічним періодом роком раніше, що переломило тенденцію до зниження продажів, яка спостерігалася на початку цього року та у 2023-му.

Експорт гібридів становив 18% від загального обсягу продажів автомобілів Китаю до Європи в третьому кварталі, подвоївшись з 9% у першому кварталі. Однак частка постачання електромобілів впала до 58% з 62% за той самий період. Ймовірно, ця тенденція набиратиме обертів.

Найбільші китайські автовиробники можуть кардинально змінити європейський ринок PHEV, на якому домінують європейські та японські компанії.

Контекст

4 жовтня 2023 року ЄК офіційно ініціювала розслідування щодо імпорту акумуляторних електромобілів із Китаю. Заходи вживаються на тлі того, як блок намагається захистити автомобільну промисловість регіону з мільйонами робочих місць.

У межах розслідування ЄК дійшла висновку, що виробники в Китаї отримують перевагу від несправедливого субсидування. У липні цього року Єврокомісія запровадила тимчасове компенсаційне мито. А вже у серпні Китай подав скаргу до СОТ. Наприкінці жовтня мита набули чинності.

Аналітики стверджують, що Китай, який минулого року випередив Японію і став найбільшим у світі експортером автомобілів завдяки своєму домінуванню на ринку електромобілів, нарощує експортні зусилля для розв’язання проблеми надлишкових потужностей на внутрішньому ринку.

Враховуючи 100% мита на електромобілі китайського виробництва в США та Канаді, Європа також є одним із найбільш очевидних ринків збуту для китайських автовиробників.