Верховна Рада 17 вересня ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Рішення підтримали 295 народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Деталі

Угоду, спрямовану на поглиблення безпекових зв’язків і зміцнення партнерства для майбутніх поколінь, підписали 16 січня.

Вона охоплює ключові напрямки співпраці:

посилення оборонного співробітництва;

підтримка безпеки та консенсус щодо членства України в НАТО;

розвиток партнерства у сфері морської безпеки;

розширення економічного та торговельного співробітництва;

співпраця в енергетиці, кліматичних питаннях і переході до чистої енергії;

зміцнення правосуддя та боротьба з інформаційними маніпуляціями;

лідерство в науці, технологіях та інноваціях;

співпраця у соціокультурній сфері, зокрема права людини, гендерна рівність і соціальний захист;

партнерство з питань міграції.

Згідно з угодою, Велика Британія сприятиме підготовці фахівців для української бойової авіації, постачанню літаків, які використовуються країнами НАТО, а також інвестуванню в українське оборонне виробництво, зокрема в дрони та артилерію.

Контекст

12 січня 2024 року Україна та Велика Британія підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки, яка стала першим втіленням декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року

У січні 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський уклали угоду про сторічне партнерство. Цей документ передбачає надання Україні щорічної військової допомоги на суму не менше $3,6 млрд протягом усього необхідного періоду.