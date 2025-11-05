Украина и Великобритания договорились привлечь британский частный капитал к восстановлению и создать общие инструменты страхования инвестиций от военных рисков в рамках Соглашения о 100-летнем партнерстве. Об этом шла речь на онлайн-встрече министра экономики Украины Алексея Соболева с министром государства по делам бизнеса и торговли Великобритании Крисом Браянтом, сообщила пресс-служба Минэкономики 5 ноября.

Подробности

В фокусе переговоров была реализация положений Соглашения о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией и формирование новой экономической повестки дня для бизнеса.

Страны договорились усилить координацию по привлечению британского частного капитала в украинскую промышленность, технологии, аграрный сектор и восстановление инфраструктуры.

Они обсудили дальнейшее расширение доступа украинской продукции на британский рынок, продолжение действия нулевых пошлин на продукцию птицеводства и яиц, а также рассмотрели возможности дополнительной либерализации торговли в аграрном секторе, что будет способствовать укреплению позиций украинских производителей на рынке Великобритании.

Стороны договорились создать общие инструменты страхования инвестиций для развития частного сектора и активизации UK Export Finance в украинских проектах.

Украина и Великобритания будут сотрудничать по внедрению неценовых критериев оценки предложений и совершенствованию процедур закупок, добавили в ведомстве.

Контекст

В январе 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский заключили соглашение о столетнем партнерстве. Этот документ предусматривает предоставление Украине ежегодной военной помощи на сумму не менее $3,6 млрд в течение всего необходимого периода.

Верховная Рада 17 сентября ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией. В соответствии с соглашением Великобритания будет способствовать подготовке специалистов для украинской боевой авиации, поставке самолетов, используемых странами НАТО, а также инвестированию в украинское оборонное производство, в частности в дроны и артиллерию.