Країни Європи розглядають відправлення до 30 000 військових до України в межах мирної угоди – WP

Європейські країни розглядають варіант відправки до України від 25 000 до 30 000 військовослужбовців у межах угоди про припинення війни, пише The Washington Post 17 лютого із посиланням на джерела. Ці сили «заспокоєння» чи «стримування» складатимуться із кількох бригад.

Ключові факти

Європейські лідери розмірковують про відправку військ в Україну в межах угоди про припинення вогню і також зондують питання про те, яку військову підтримку США отримають. Вашингтон також шукає відповіді на питання про озброєння та сили, які могли б надати європейські країни, стверджують джерела видання.

Тоді як Вашингтон відкинув можливість розміщення американських військ в Україні, європейські чиновники заявляють, що команда Трампа не виключає перспективи підтримки європейських сил і запитує, яка підтримка США може знадобитися.

За словами чотирьох офіційних осіб, європейські запити включають можливості розвідки, спостереження, а також потенційне повітряне прикриття або деяку допомогу з протиповітряною обороною для захисту сил.

За словами чиновників, останніми днями відбулися більш серйозні консультації з цього питання через направлений США до європейських столиць запит про сили і техніку, які вони могли б виділити для України.

За останніми даними, європейський план передбачає сили «заспокоєння» чи «стримування» з кількох бригад, ймовірно, від 25 000 до 30 000 військовослужбовців, які не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але готові продемонструвати силу, якщо російські війська спробують відновити війну. Зазначається, що ці сили будуть підтримані великою кількістю військових за межами України на випадок, якщо їм потрібно буде швидко нарощувати сили та просуватися.

За словами двох офіційних осіб, Франція вже підрахувала, що може виділити близько 10 000 військовослужбовців.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив 16 лютого, що він готовий розмістити британські війська в Україні в межах угоди. Франція та Велика Британія, єдині дві ядерні держави серед європейських країн, опинилися в авангарді дискусій, у яких взяли участь щонайменше дюжина країн, серед яких Польща, Нідерланди, Німеччина, а також країни Північної Європи та Балтії.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив The Washington Post, що плану знадобиться щось більше, ніж політична підтримка США. «У нас є дискусії між європейськими країнами та із США про те, що може зробити кожна країна. Протягом наступних кількох тижнів це має стати більш конкретним із погляду цифр», – сказав він.

Контекст

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібно 100 000 миротворців для контролю над лінією розмежування.

Питання миротворчої місії вперше ініціював президент Франції Емманюель Макрон на початку 2024 року, проте тоді ця ідея викликала критику. 9 грудня Зеленський заявив, що Україна може подумати і попрацювати над пропозицією Макрона про відправку частини військ до України.

Група європейських держав без публічного розголосу працює над планом розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки увага США зосереджена на інших пріоритетах, за даними джерел AP. Як зазначає AP, ще у грудні 2024 року лідери та міністри оборони Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі зустрілися у Брюсселі з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення можливих сценаріїв.