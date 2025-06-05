Німецька логістична компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) придбала 60% акцій мультимодального терміналу Eurobridge, розташованого в Закарпатській області. Про це повідомляється на офіційному сайті HHLA.

Деталі

HHLA стала власником 60% акцій компанії Eurobridge Intermodal Terminal LLC. Термінал у Батьово, Закарпатська область, функціонуватиме як спільне підприємство під назвою HHLA Eurobridge Batiovo, створене HHLA International GmbH разом з українською компанією Fortior Capital LLC.

HHLA отримає контрольний пакет акцій і разом зі своєю дочірньою компанією METRANS займатиметься подальшим розвитком терміналу. Угода ще має бути схвалена антимонопольними органами України.

Термінал розташований неподалік кордону з ЄС, на перетині міжнародних залізничних коридорів, і має доступ до широкої (1520 мм) та європейської (1435 мм) колій.

На першому етапі розширення термінал зможе обробляти близько 100 000 TEU на рік, призначених для перевалки контейнерів, зерна та інших генеральних вантажів. За потреби його потужності можуть бути збільшені.

Контекст

Наразі 50,1% акцій HHLA належить судноплавній компанії Mediterranean Shipping Company (MSC), яка оперує 900 морськими суднами та щорічно доставляє 27 млн TEU до 520 портів світу.

З 2001 року HHLA керує «Контейнерним терміналом Одеса» («КТО»), який до початку повномасштабного вторгнення обробляв найбільший обсяг контейнерів в Україні, займаючи 35-40% ринку.