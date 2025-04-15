Мита проти Москви і тиск на Будапешт. Брюссель розробляє «план Б» на випадок блокування Угорщиною санкцій проти Росії

Брюссель розробляє альтернативний план, щоб уникнути блокування Угорщиною продовження санкцій проти РФ у червні. Про це пише редактор «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк із посиланням на джерела.

Деталі

Юристи ЄС готують «план Б», щоб обійти потенційне вето Угорщини та запобігти послабленню санкцій іншими країнами. Ідея виникла під час переговорів перед березневим продовженням санкцій, хоча її юридична міцність викликає сумніви.

Санкції ЄС складаються з рішення, яке діє до скасування кваліфікованою більшістю, та постанови, що потребує одностайного продовження кожні пів року. Пропонується ігнорувати вето Угорщини на постанову, залишивши санкції чинними через рішення. Цей захід називають тимчасовим і ризикованим через можливі судові позови.

Інший варіант – запропонувати 17-й пакет санкцій, щоб «виторгувати» згоду Угорщини на продовження чинних обмежень, дозволивши Будапешту заявити про «перемогу» за блокування нового пакету.

Розглядають введення високих мит на російські товари, якщо санкції не вдасться продовжити, або застосування обмежень на національному рівні.

Обидва рішення мають недоліки: тарифи не замінять санкцій, а національні обмеження ускладнені через брак відповідного законодавства в деяких країнах.

Паралельно ЄС шукає способи тиску на Угорщину, зокрема через розблокування коштів, заморожених за порушення верховенства права, щоб забезпечити початок переговорів про вступ України до червня.

Контекст

Угорщина регулярно застосовує погрози блокування санкцій ЄС як інструмент для отримання вигод від Брюсселя.

На початку березня Будапешт заблокував проєкт резолюції саміту Євроради, який передбачав €20 млрд військової допомоги Україні та гарантії безпеки, запропоновані Каєю Каллас. У переглянутій резолюції пункт про фінансування виключили, але зобов’язання щодо безпеки України посилили.

13 березня Financial Times повідомила, що Угорщина погрожувала зупинити продовження санкцій проти близько 2000 росіян, якщо бізнесмена Михайла Фрідмана не приберуть зі списку.

Згодом стало відомо, що за наполяганням Угорщини із санкційних списків виключили екскерівника «Єврохіму» Володимира Рашевського, сестру олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена В’ячеслава Моше Кантора та міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.