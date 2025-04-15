Пошлины против Москвы и давление на Будапешт. Брюссель разрабатывает «план Б» на случай блокирования Венгрией санкций против России

Брюссель разрабатывает альтернативный план, чтобы избежать блокирования Венгрией продления санкций против РФ в июне. Об этом пишет редактор « Радио Свобода » Рикард Джозвяк со ссылкой на источники.

Подробности

Юристы ЕС готовят «план Б», чтобы обойти потенциальное вето Венгрии и предотвратить ослабление санкций другими странами. Идея возникла во время переговоров перед мартовским продлением санкций, хотя ее юридическая прочность вызывает сомнения.

Санкции ЕС состоят из решения, действующего до отмены квалифицированным большинством, и постановления, требующего единодушного продления каждые полгода. Предлагается игнорировать вето Венгрии на постановление, оставив санкции действующими через решение. Эту меру называют временной и рискованной из-за возможных судебных исков.

Другой вариант – предложить 17-й пакет санкций, чтобы «выторговать» согласие Венгрии на продление действующих ограничений, позволив Будапешту заявить о «победе» за блокирование нового пакета.

Рассматривают введение высоких пошлин на российские товары, если санкции не удастся продлить, или применение ограничений на национальном уровне.

Оба решения имеют недостатки: тарифы не заменят санкций, а национальные ограничения усложнены из-за отсутствия соответствующего законодательства в некоторых странах.

Параллельно ЕС ищет способы давления на Венгрию, в частности, через разблокирование средств, замороженных за нарушение верховенства права, чтобы обеспечить начало переговоров о вступлении Украины до июня.

Контекст

Венгрия регулярно применяет угрозы блокирования санкций ЕС в качестве инструмента для получения выгод от Брюсселя.

В начале марта Будапешт заблокировал проект резолюции саммита Евросовета, который предусматривал €20 млрд военной помощи Украине и гарантии безопасности, предложенные Каей Каллас. В пересмотренной резолюции пункт о финансировании исключили, но обязательства по безопасности Украины усилили.

13 марта Financial Times сообщила, что Венгрия угрожала остановить продление санкций против около 2000 россиян, если бизнесмена Михаила Фридмана не уберут из списка.

Впоследствии стало известно, что по настоянию Венгрии из санкционных списков исключили экс-руководителя «Еврохима» Владимира Рашевского, сестру олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора и министра спорта РФ Михаила Дегтярева.