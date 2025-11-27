Попри інфляцію, регуляторні перешкоди та волатильність ринку, 84% керівників компаній оптимістично налаштовані щодо середньострокового зростання енергетичної галузі. Минулого року цей показник був нижчим і складав 72%. Про це йдеться у дослідженні KPMG 2025 Global Energy, Natural Resources and Chemicals (ENRC) CEO Outlook від 27 листопада.

Деталі

Оптимізм зумовлений високим попитом як на викопне паливо, так і на відновлювані джерела енергії, а також інноваціями – системами накопичення енергії, інтелектуальними мережами та уловлювачами вуглецю. Серед опитаних 78% залишаються позитивно налаштованими щодо перспектив зростання власної компанії (трохи нижче, ніж торік).

Очікування щодо угод злиття та поглинання (M&A) стримані: лише 36% керівників сподіваються на «високоефективні» угоди у 2025 році (проти 58% у 2024), тоді як 55% прогнозують помірну активність (зростання з 38% минулого року).

65% керівників вважають генеративний штучний інтелект одним із головних напрямків інвестицій – на 12% більше, ніж у 2024 році. 72% компаній планують виділити 10–20% бюджету на ШІ протягом наступного року.

Очікування окупності інвестицій різко зросли: 66% керівників прогнозують повернення вкладень протягом 1–3 років (проти лише 15% у 2024). 55% вважають, що агентний ШІ суттєво трансформує операції та ефективність робочої сили.

Проте перешкоди впровадження ШІ залишаються значними: етичні проблеми – 55%; фрагментація даних – 49%; складність регулювання – 47%.

Найбільші ризики, пов’язані з ШІ: шахрайство – 64%; крадіжка персональних даних – 59%; кібератаки – 51%.

40% компаній вже проводять перепідготовку спеціалістів, які працюють з ШІ. 72% зосереджені на утриманні та підвищенні кваліфікації найкращих талантів. Лише 18% пропонують навчання з ШІ для всієї організації.

Найгостріші кадрові виклики: подолання розриву в навичках – 43%; конкуренція з IT-компаніями за таланти – 22%.

82% керівників вважають, що ШІ допоможе скоротити викиди та підвищити енергоефективність. 74% бачать потенціал ШІ у покращенні аналітики кліматичних ризиків та моделюванні сценаріїв. 79% підтримують використання ШІ для покращення збору та розкриття ESG-даних. 62% впевнені у досягненні цілей net zero до 2030 року, але лише 38% інтегрують ESG у рішення щодо капіталу, а лише 26% відчувають впевненість у своїх системах управління ESG.

Контекст

Дослідження проведено в період із 5 серпня по 10 вересня 2025 року серед 1350 генеральних директорів (CEO) компаній із річним доходом понад $500 млн (третина з них – понад $10 млрд). Опитування охопило респондентів із 11 ключових країн (Австралія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Іспанія, Велика Британія та США) і охоплювало 12 основних секторів економіки, зокрема енергетику, видобувну, металургійну та хімічну промисловість, управління активами, автомобільну промисловість, банківську справу, споживчу та роздрібну торгівлю, охорону здоров’я, інфраструктуру, страхування, науки про життя, виробництво, технології та телекомунікації.