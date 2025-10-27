В Україні за перше півріччя 2025 року виконавці отримали на стягнення 5,3 млн боргових проваджень, але реально повернути кошти вдалося лише в 1,1 млн випадків. З кожної гривні боргу стягнули менше ніж копійку, що є найнижчим показником за останні роки. Причина не лише у фінансових труднощах українців, а й у специфіці боргів, йдеться у дослідженні «Опендатабот» від 27 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- З 5,3 млн проваджень 1,75 млн – це нові борги 2025 року, а 3,7 млн – борги, що перейшли з попередніх періодів. Загалом за пів року стягнуто 15,11 млрд грн, тоді як завершено проваджень на 395,11 млрд грн. Це означає, що багато справ закрили без фактичного повернення коштів, часто через відсутність у боржників майна, зазначає приватний виконавець Андрій Авторгов. Він додав, що завершення провадження не завжди означає повне виконання – частина справ закривається частково або повертається стягувачу через брак активів у боржника.
- Ефективність стягнень падає з року в рік. Якщо до повномасштабного вторгнення з гривні боргу вдавалося стягнути 2,6 копійки, у 2023 році – 3 копійки, то у 2025 році цей показник впав до менш ніж 1 копійки. У 2022 році, під час першого року війни, стягнення також були низькими – 1,6 копійки з гривні.
- Основну частину проваджень – 88% (983 000 справ) – ведуть державні виконавці, які стягнули 8,99 млрд грн (51% від загальної суми). Приватні виконавці обробляють 12% справ (130 000), але на них припадає 41% стягнутих коштів – 6,12 млрд грн, що свідчить про їхню вищу ефективність.
- Значний вплив на статистику мав 2024 рік, коли на виконання надійшла велика кількість судових рішень щодо боргів Росії за збитки, завдані війною. Це збільшило загальний обсяг боргів до 1,68 трлн грн, але реально стягнути ці кошти майже неможливо через відсутність офіційного майна РФ в Україні. Як пояснює Андрій Авторгов, без робочого механізму стягнення такі борги залишаються лише на папері.
- Справи проти Росії потрібно вести окремо від загальної статистики, заявив керівник юридичного департаменту «Опендатаботу» Денис Попов. Це дозволить точніше оцінювати ефективність системи виконання рішень, адже такі борги штучно погіршують показники. У 2024 році, коли ці справи масово надійшли на виконання, показник стягнень упав до рекордно низьких 1,15 копійки з гривні боргу.
Контекст
Станом на середину вересня 2025 року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося рекордні 788 507 заборгованостей за комунальні послуги, що на 13% перевищує показник липня 2024 року.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.