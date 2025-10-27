В Україні за перше півріччя 2025 року виконавці отримали на стягнення 5,3 млн боргових проваджень, але реально повернути кошти вдалося лише в 1,1 млн випадків. З кожної гривні боргу стягнули менше ніж копійку, що є найнижчим показником за останні роки. Причина не лише у фінансових труднощах українців, а й у специфіці боргів, йдеться у дослідженні «Опендатабот» від 27 жовтня.