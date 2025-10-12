Масштабування стартапу виглядає привабливо: нові ринки, швидке зростання, перші великі інвестиції. Але після 50-200 співробітників звичні управлінські моделі ламаються. Засновник перевантажений, команди живуть у власних ритмах, а ключові ініціативи зависають без відповідальних. Відповіддю може бути запровадження позиції Chief of Staff. Про особливості цієї посади розповідає Chief of Staff Headway Inc Олександр Ярошенко.

Коли стартапи виростають у багатопродуктові бізнеси на сотні працівників, у них усе частіше з’являється Chief of Staff – посада, що колись була атрибутом Білого дому. Такий фахівець допомагає CEO поєднати стратегію з операційною діяльністю.

Він автономний гравець топрівня, який синхронізує команди, утримує фокус на пріоритетах і веде кросфункціональні ініціативи: від залучення інвестицій до виходу на нові ринки. Тому зазвичай він має бекграунд у фінансах, аналітиці чи інвестиціях.

З 2019-го до 2022-го LinkedIn зафіксував приріст таких вакансій на 1900%. Профілів із цим титулом – більш ніж на третину. Примітно, що майже 30% таких позицій з’явилися у компаніях на менш ніж 100 співробітниками.

Якщо раніше ця посада асоціювалася з урядом чи корпораціями зі списку Fortune 500, то сьогодні Chief of Staff є у Meta, Revolut і Duolingo. Українські стартапи із західними інвесторами теж інтегрують їх у свої команди: ШІ-стартап Grammarly, інноваційний парк UNIT.City, фонд Flyer One Ventures тощо.

Поруч виникає схожа роль – Founders’ Associate. Це «перша лінія підтримки» для засновника. Він береться за аналітику, координацію між напрямами, запуск процесів.

Ключове питання: коли саме варто запросити у вашу команду таких спеціалістів?

У який момент компанії справді потрібен Chief of Staff

Задач більше, ніж ресурсів. На етапі масштабування кількість ініціатив зростає швидше, ніж керівництво може їх якісно опрацювати.

Завдання Chief of Staff – побудувати систему так, щоб CEO залишався сфокусованим на бізнесі, продукті чи актуальному операційному виклику, а всі інші процеси рухалися синхронно. Він не замінює команду, а пришвидшує її роботу завдяки координації та підготовці.

Коли Headway Inc залучав інвестиції від Bullhound Capital, одночасно рухалися десятки процесів: переговори з інвестиційними фондами, підготовка пітч-деків і квартальних оновлень, робота юристів, фінансове моделювання. У результаті нам вдалося отримати список умов (term sheet) за шість тижнів, замість звичних шести місяців.

Засновник перевантажений. Часто багато часу фаундера йде на поточні завдання, що не створюють доданої вартості, але забирають ресурс. У моїй практиці Founders’ Associate бере на себе класичні задачі: перевірку звітності, дослідження й аналіз ризиків, координацію між департаментами. Це дає засновникам швидкість і точність для ухвалення рішень.

Подібний підхід застосовує і Revolut: у компанії діє програма Founder’s Associate, створена для того, щоб допомагати топменеджерам опрацьовувати ініціативи на рівні всієї компанії та масштабувати ключові процеси.

Команди працюють у різних ритмах. Маркетинг, продукт, фінанси й розробка нерідко перетворюються на «острівці» зі своїми метриками та дедлайнами.

П’ять років тому в Genesis я стикнувся із ситуацією, коли регуляторні зміни у платіжного провайдера поставили під ризик мільйони доларів виторгу. Юристи, фінансисти й продуктові команди бачили проблему кожен зі свого боку. Без єдиного плану компанія втратила б критичний час.

Завдання Founders’ Associate полягало в тому, щоб звести ці погляди разом: визначити пріоритети, синхронізувати дедлайни та комунікацію. У результаті інфраструктуру вдалося відновити за два тижні.

Founders’ Associate не приймає рішення замість фахівців, але робить так, щоб вони працювали як єдина система.

Періоди великих змін. Залучення інвестицій, запуск продуктів на нових ринках чи підготовка до IPO – трансформаційні етапи, коли потрібна особлива увага до деталей. У таких моментах Chief of Staff виступає «архітектором процесу», що поєднує інтереси інвесторів, засновників і внутрішніх команд, скорочуючи час і знижуючи ризики для компанії.

Перед IPO Duolingo суттєво змінило організаційну структуру та підхід до делегування. CEO компанії поступово відійшов від мікроменеджменту до ролі стратегічного керівника та «культурного носія», а значну частину операційних і комунікаційних функцій взяла на себе команда топменеджменту, включно з Chief of Staff.

Ця роль допомагає інтегрувати принципи компанії у великі команди, координує стратегічні ініціативи та відносини з інвесторами.

П’ять ключових навичок Chief of Staff

За висновками McKinsey, майже дві третини керівників апарату виростають усередині компаній, хоча універсального рецепта немає. У Headway Inc ця роль стала природною відповіддю на виклики масштабування: компанія зростає, розширює портфель продуктів і готується до виходу на публічний ринок.

Які навички потрібні:

Фінансова грамотність та аналітичне мислення. Не аудиторські знання, а здатність бачити бізнес у цифрах: розуміти юніт-економіку, логіку залучення інвестицій й одразу зчитати, де ризики, а де можливості.

«Мислення зростання» та універсальність. У масштабуванні завжди виникають завдання поза твоїм досвідом. Важливо швидко перемикатися між юридичними документами, продуктовою аналітикою чи HR-політиками без втрати глибини.

Системне бачення. Коли ростуть скарги у службі підтримки, падає активація й відділ продажів скаржиться на ліди – це може бути не три проблеми, а одна. Важливо побачити ці зв’язки й знайти справжнє «вузьке місце».

Комунікації та координація. У швидкому рості компанії легко потонути в сотнях чатів, звітів і апдейтів. Chief of Staff зводить дані в єдину картину й структурує дані для ухвалення рішень.

Технологічна адаптивність. Нові інструменти з’являються постійно. Уміння швидко інтегрувати AI-асистентів чи сервіси для автоматизації в роботу команди стає базовою навичкою.

Роль Chief of Staff допомагає швидше масштабуватися, ефективніше працювати з інвесторами й зменшити «управлінський борг».