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Через атаку дронів було призупинено постачання нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба» – Сіярто (оновлено)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Деталі інциденту не розголошуються /Getty Images

Деталі інциденту не розголошуються Фото Getty Images

Атака безпілотників спричинила зупинку постачання нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 11 березня. Оновлено 19:02. Росія відновила постачання нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» після ліквідації пошкоджень від атаки українського дрона, повідомив Сіярто.

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Деталі

  • Сіярто поділився деталями розмови з російським віцепрем’єром, відповідальним за енергетику, який повідомив, що через атаку з боку України постачання нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» тимчасово припинилися, але ремонт уже в процесі, і поставки скоро відновляться.
  • Зазначається, що у разі зупинки нафтопроводу «Дружба» постачання нафти до Угорщини та Словаччини стане практично неможливим. За його словами, Угорщина неодноразово порушувала це питання в Брюсселі, отримавши від Єврокомісії запевнення про захист своєї енергетичної інфраструктури.
  • Він звернувся до України з проханням утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі, через яку постачають ресурси до Угорщини.

Контекст 

Раніше Генштаб ЗСУ заявив, що в ніч на 11 березня українські військові провели масштабну атаку на стратегічні об’єкти Росії, які вона застосовує у війні проти України. Зокрема, вибухи сталися поблизу диспетчерської станції «Стальной конь» в Орловській області, що керує процесами нафтопроводу «Дружба» та відіграє важливу роль у транспортуванні нафти до морського терміналу в порту Усть-Луга Ленінградської області.

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