Через атаку дронів було призупинено постачання нафти до Угорщини трубопроводом «Дружба» – Сіярто (оновлено)

Атака безпілотників спричинила зупинку постачання нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба». Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 11 березня. Оновлено 19:02. Росія відновила постачання нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» після ліквідації пошкоджень від атаки українського дрона, повідомив Сіярто.

Деталі

Сіярто поділився деталями розмови з російським віцепрем’єром, відповідальним за енергетику, який повідомив, що через атаку з боку України постачання нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» тимчасово припинилися, але ремонт уже в процесі, і поставки скоро відновляться.

Зазначається, що у разі зупинки нафтопроводу «Дружба» постачання нафти до Угорщини та Словаччини стане практично неможливим. За його словами, Угорщина неодноразово порушувала це питання в Брюсселі, отримавши від Єврокомісії запевнення про захист своєї енергетичної інфраструктури.

Він звернувся до України з проханням утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі, через яку постачають ресурси до Угорщини.

Контекст

Раніше Генштаб ЗСУ заявив, що в ніч на 11 березня українські військові провели масштабну атаку на стратегічні об’єкти Росії, які вона застосовує у війні проти України. Зокрема, вибухи сталися поблизу диспетчерської станції «Стальной конь» в Орловській області, що керує процесами нафтопроводу «Дружба» та відіграє важливу роль у транспортуванні нафти до морського терміналу в порту Усть-Луга Ленінградської області.