Найбільша атака з початку війни. Українські дрони долетіли до Москви (фото)

Вночі та вранці 11 березня безпілотники масовано атакували Москву. Міноборони РФ повідомило, що загалом за ніч над територією Росії нібито було збито 337 українських безпілотників, що є рекордною кількістю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише The Moscow Times .

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«На підльоті до Москви збито 74 БпЛА, на різних рубежах загалом – сотні бойових безпілотників», – повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його даними, атака почалася приблизно о 4:30 і тривала аж до 8:45.

Через падіння уламків у Московській області загинула одна людина – охоронець дистрибʼюторського центру «Мироторг» у Домодєдово, повідомили в компанії. Пізніше у лікарні померла ще одна людина.

Ще 14 осіб дістали поранення в містах Видному, Домодєдово і Раменському, уточнив губернатор Підмосковʼя Андрій Воробйов.

За його даними, виклики до екстрених служб щодо дронів надійшли з Коломни, Зарайська, Срібних Прудів, Серпухова, Раменського, Воскресенська, Луховиць, Бронниць, Домодєдова, Ленінського, Подільського, Електросталі та Котельників.

Московська залізниця повідомила, що внаслідок падіння уламків дронів незначних пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура на станції Домодєдово.

В аеропортах Жуковський і Домодєдово на тлі атаки дронів запроваджували план «Ковер», який передбачає обмеження на польоти.

За даними телеграм-каналу Shot, Москву атакували дрони типів PD-2, «Рубака» і «Лютий». Вони запускалися з Чернігівської, Сумської та Дніпропетровської областей і йшли зграями по 6–12 штук. До цього найбільшу атаку українських безпілотників на Москву було здійснено 10 листопада минулого року. Тоді на підльотах до Москви було збито 32 дрони.

Згідно зі зведенням Міноборони РФ, загалом за ніч над територією Росії було збито 337 українських безпілотників. Зокрема, над територією Московської області було збито 91 безпілотник, над Курською – 126, над Брянською – 38, над Бєлгородською – 25, над Рязанською – 22, над Калузькою – 10, над Липецькою та Орловською – по 8, над Воронезькою – 6 і над Нижегородською – 3.

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Контекст

Росія щоночі атакує Україну ударними дронами. Цілями ворога зазвичай є цивільна та енергетична інфраструктура. У ніч на 7 березня країна-агресор крім дронів здійснила ракетну атаку. Українські військові збили 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см, вісім крилатих ракет «Калібр», керовану авіаракету Х-59/69 та 100 дронів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, до десяти російських ракет (не входять у статистику збитих) не досягли своїх цілей, 86 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Основний акцент удару РФ – по об’єктах газовидобувної промисловості України.