Через ракетну атаку на Київ пошкоджений McDonalds біля метро «Лук`янівська». Персонал ресторану не постраждав, збитки оцінюються – СЕО Бадрітдінова

Пошкоджений через російську атаку на Київ 18 січня 2025 року McDonalds працює з 1997 року і є першим рестораном мережі в Україні. Ресторан на «Лук`янівській» пошкоджено вже вчетверте і на цей раз – найбільше, розповіла Forbes Ukraine Юлія Бадрітдінова, СЕО McDonaldʼs в Україні, Чехії та Словаччині.

Ключові факти

«Наші працівники встигли вчасно евакуюватися в укриття завдяки протоколам безпеки, яких неухильно дотримуються всі McDonalds в Україн», – уточнили у письмовій відповіді компанії.

Поки що неможливо сказати наскільки сьогоднішні пошкодження є суттєвими, бо команда ще працює над встановленням наслідків, кажуть у пресслужбі McDonalds. Тривалість робіт з відновлення є невідомою, як і вартість завданих збитків, додають там.

«Ми обовʼязково відновимо наш ресторан на Лукʼянівці», – зазначила у відповідь на запит Forbes Ukraine ,генеральна директорка McDonaldʼs Юлія Бадрітдінова.

Постраждав також магазин «Аврора», який знаходиться поруч з торговим центром «Квадрат», повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко.

Фото Головного управління ДСНС України у м.Києві Фото Головного управління ДСНС України у м.Києві Фото Головного управління ДСНС України у м.Києві Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

О 5:50 18 січня 2025 року у столиці оголосили повітряну тривогу і пролунали вибухи. Внаслідок атаки у Шевченківському районі в будинках повибивало вікна. Постраждали й скляні елементи входу на станцію метро «Лукʼянівська».

Водночас пошкоджені ТЦ Квадрат і бізнес-центр «Лувр», які знаходяться поруч.

Загалом у ніч на 18 січня Росія атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, а також чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23.

Станом на 8:00 були були збиті дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 на Київщині та 24 «Shahed» та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Україні працює 105 ресторанів McDonald’s зі 120 існуючих (15 тимчасово зачинені з вимог безпеки). У мережі працюють майже 10 000 співробітників.

У 2023 році McDonald’s в Україні отримав виторг 12,9 млрд грн і 1 млрд грн прибутку. У першому півріччі 2024­-го виторг мережі зріс на 44%, до 7,8 млрд грн, прибуток компанії сягнув 875 млн грн.

Торік компанія відкрила 10 нових закладів, загалом інвестувала 1 млрд грн.