Через війну «Нова пошта» втратила близько 2,8 млрд грн

Орієнтовна сума втрат компанії «Нової пошти» за майже три роки повномасштабного вторгнення – близько 2,8 млрд грн, повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтервʼю ЕП .

Ключові факти

Від початку повномасштабного вторгнення Росії «Нова пошта» втратила близько 300 відділень, десять терміналів отримали ураження або були повністю зруйновані через терористичні атаки, розповів Вячеслав Климов. Два термінали у Дніпрі і Полтаві не підлягають відновленню.

Орієнтовна сума втрат «Нової пошти» – близько 2,8 млрд грн, зазначив Климов.

Попри це, Nova продовжить інвестувати в розширення мережі в Україні, додав він. У наступному році Nova розраховує відкрити щонайменше 10 000 поштоматів.

Контекст

У січні–вересні 2024 року компанія «Нова пошта» отримала 30,81 млрд грн доходу, що на 19,7% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Чистий прибуток компанії зменшився на 49% і за девʼять місяців року становив 1,65 млрд грн.

За результатами 2023 року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му – 412 млн відправлень. Зокрема, компанія доставила 10,2 млн міжнародних посилок, що удвічі більше, ніж роком раніше. Мережа відділень і поштоматів «Нової пошти» в Україні за 2023 рік збільшилася майже на 5000 одиниць, до 27 050. Загалом покриття мережі зросло за рік на 20%.

На листопад 2024-го у Nova в Україні близько 33 000 точок контакту: 12 500 відділень та 20 500 поштоматів.