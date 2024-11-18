«Нова пошта» може запрацювати в США у 2025 році – Климов

Компанія «Нова пошта» в наступному році розраховує вийти на ринок Сполучених Штатів Америки, повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв’ю ЕП .

Ключові факти

«Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться», – зазначив Климов.

Він пояснив, що ціль експансії Nova – стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.

За словами Климова, у США найвищий показник кількості посилок на одного мешканця країни – 68. Кожен українець генерує 18 посилок на рік. У Польщі цей показник 36 посилок.

Контекст

10 листопада авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до групи Nova («Нова пошта»), виконала перший комерційний рейс власним літаком Boeing 737-800 – з Будапешта до Кишинева на замовлення підрозділу Nova Global. Наступний крок – тестування транзиту вантажів до України з використанням автомобільного транспорту.

Авіакомпанія готується до відкриття регулярних рейсів до США та очікує на отримання операційних дозволів для польотів у Штатах.

За рік роботи в Європі «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок. Загалом за результатами минулого року «Нова пошта» доставила на 30% більше посилок, ніж у 2022-му – 412 млн відправлень.

До вересня 2024 року Nova розраховувала вийти на ринки 18 країн. На середину серпня план експансії вдалося виконати на 22%.

На середину листопада Nova запрацювала на ринках Італії, Іспанії, Франції Великої Британії, Австрії та Нідерландів. Чому відбулося гальмування та чи змусить воно компанію Вячеслава Клімова та Володимира Поперешнюка відмовитися від планів – у матеріалі Forbes Ukraine.