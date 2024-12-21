«Gastrofamily може розвиватися, коли ми не разом». Олена Борисова – про розлучення, вихід Дмитра Борисова та розвиток в Європі. Інтервʼю

Ресторатор Дмитро Борисов заявив про передачу всієї ресторанної мережи Gastrofamily ексдружині Олені. Що зміниться в компанії, яка розвиває заклади Oxota na ovets, «Барсук», «Остання Барикада», «Білий налив», БПШ та інші?

Gastrofamily – одна з найбільших ресторанних мереж України. У списку Forbes Ukraine вона займає четверте місце за кількістю закладів. На грудень 2024 року, Gastrofamily має 61 ресторан різного формату: класичні, фудхоли, бістро, €1 бари. Серед них «Любчик», «Канапа», Dogs&Burgers, Mushlya, Philadelphia, «Ватра», Babyrock.

Останнє відкриття в мережі відбулося 19 грудня – у місті Рівне почав роботу «Білий Налив». Відкрили бар франчайзі – колишні бійці 67 ОМБР, які вже мають один заклад у Луцьку, розповідає Олена Борисова, 40. За кордоном Gastrofamily розвивається за франшизою і поки має чотири заклади: три «Білих наливи» – у Польщі та одну Myshlya – у Португалії.