Чистий прибуток китайського автовиробника BYD у четвертому кварталі зріс на 73%

Китайський виробник електромобілів BYD у четвертому кварталі 2024 року збільшив чистий прибуток на 73,1% до рекордних $2,1 млрд (15 млрд юанів). Про це пише Reuters 24 березня. Виторг за цей період зріс на 52,7% до $37,92 млрд (274,9 млрд юанів).

Деталі

За підсумками року прибуток компанії піднявся на 34% до $5,56 млрд (40,3 млрд юанів), а виторг – на 29%. Акції BYD у Гонконзі зросли на 51% від початку року, наблизившись до історичного максимуму. У 2024 році BYD обійшла Volkswagen, ставши лідером продажів авто в Китаї з рекордними 4,25 млн одиниць.

Продажі автомобілів і супутніх товарів, що формують 79,4% доходу, принесли 22,3% валового прибутку – на 1,3 пункти більше, ніж у 2023-му. Компанія активно просуває доступні моделі, посилюючи цінову конкуренцію на китайському ринку.

Нещодавно BYD представила платформу для електромобілів із надшвидкою зарядкою та оголосила про безкоштовні функції розумного водіння для більшості моделей. Експорт зріс на 71,9%, склавши 10% від загальних продажів.

Контекст

BYD закріпилася серед лідерів ринку електрокарів, випередивши Tesla за обсягами продажів у світі. У січні 2025 року компанія реалізувала понад 318 000 гібридів та електромобілів – на 161% більше, ніж торік. На китайському ринку, найбільшому у світі, частка BYD сягнула майже 15%.

На початку березня BYD оголосила про плани залучити $5,2 млрд через розміщення акцій. Кошти підуть на дослідження, розробки, міжнародну експансію, поповнення оборотного капіталу та загальні корпоративні потреби.