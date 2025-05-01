Чистий прибуток «Нафтогазу» торік зріс на 64%, до 38 млрд грн

Чистий консолідований прибуток групи «Нафтогаз» у 2024-му сягнув 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн, або на 64%, повідомляє пресслужба 1 травня. Відповідні дані підтверджено міжнародним незалежним аудитором, компанією KPMG.

Ключові факти

Згідно із повідомленням, валовий прибуток за 2024 рік зріс до 89,1 млрд грн в порівнянні із 48,5 млрд грн за 2023 рік.

Операційний прибуток за 2024 рік становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн, або на 32%, більше аналогічного показника за попередній період.

Згідно зі звітом, всі ключові бізнес-напрями групи продемонстрували зростання.

Материнська компанія – НАК «Нафтогаз України» – завершила рік із прибутком 23,9 млрд грн, порівняно із збитком в обсязі 0,8 млрд грн за підсумками 2023 року.

Найбільший внесок у прибуток забезпечило АТ «Укргазвидобування», яке збільшило фінансовий результат до 20,9 млрд грн – майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком. Компанія збільшила обсяги видобутку товарного газу – в 2024 році 13,9 млрд куб. м, в 2023-му – 13,2 млрд куб. м газу.

Торік компанія ввела в експлуатацію 83 нові свердловини і досягла найбільшого за три останніх роки обсягу добового видобутку – 38,9 млн куб. м.

АТ «Укртранснафта» завершила рік із прибутком 3,7 млрд грн, а ПАТ «Укрнафта» – другий рік поспіль закінчила з прибутком, у 2024 році він сягнув 16,4 млрд грн.

Згідно із повідомленням, вперше за довгий час операційний сегмент із продажу природного газу завершив 2024 рік із прибутком. Показник чистого операційного результату за 2024 рік за сегментом продажу природного газу становить 2,3 млрд грн (для порівняння: у 2023 році збиток становив 22,3 млрд грн).

АТ «Укртрансгаз» за підсумками 2024 року також залишилося у плюсі з прибутком у 277 млн грн. «Це важливий результат для компанії, враховуючи постійні атаки росіян на українські ПСГ у цей період, що істотно вплинуло на готовність іноземних трейдерів зберігати газ в Україні», – пояснила компанія.

ТОВ «Газорозподільні мережі України» теж показало зростання, обсяг розподілу газу сягнув 12,3 млрд куб. м, порівняно з 3,8 млрд куб. м у 2023 році. Значно зріс і рівень розрахунків – до 97% (зростання на 14%).

Група «Нафтогаз» сплатила до бюджету 104,3 млрд грн у 2024 році, що становить 7% усіх надходжень.

Контекст

У 2023 році чистий консолідований прибуток групи «Нафтогаз» становив 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022-му.

28 квітня наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління. Корецький, який наразі є головою правління «Укрнафти» і «Укртатнафти», обійме посаду з 14 травня. Водночас Роман Чумак, який тимчасово виконує обовʼязки голови правління, продовжить працювати на посаді директора фінансової групи.

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