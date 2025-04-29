Корецький очолить «Нафтогаз» з 14 травня

Сергій Корецький, який наразі є головою правління «Укрнафти» і «Укртатнафти», вступить на посаду голови правління «Нафтогаз України» з 14 травня, повідомляє Наглядова рада НАК 29 квітня. Роман Чумак, що тимчасово виконує обов'язки голови правління, продовжувать працювати на посаді директора фінансового групи.

Ключові факти

Наглядова рада підтвердила обрання Корецького новим головою правління групи «Нафтогаз».

Наглядова рада наголошує, що провела пошук нового голови правління «по всьому світу на повністю незалежних засадах згідно з найвищими стандартами корпоративного управління». Зокрема, рада оцінила та провела співбесіди з багатьма кандидатами як з України, так і з-за кордону.

«Переконані, що, поєднавши успішний досвід як у державному, так і у приватному секторі, Сергій Корецький, надзвичайно ефективно керуватиме НАК «Нафтогаз України» як у теперішніх часах війни, так і під час післявоєнного розвитку», – повідомила Наглядова рада, додавши, що Корецький «має її одностайну підтримку та сприяння».

Корецький з 2022 року очолював ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» у якості голови правління. Перед цим займав керівні посади у Continuum Group, WOG та Idealist Coffee Co.

Зазначається, що Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління, продовжуватиме працювати на посаді директора фінансового групи.

Контекст

«Нафтогаз» – найбільша державна компанія з виторгом 245 млрд грн і прибутком 23,1 млрд грн у 2023 році. Її «дочки» виробляють понад 70% природного газу та 60% нафти в Україні.

3 грудня 2024-го Верховна Рада призначила керівника «Нафтогазу» Олексія Чернишова в уряд на посаду віцепремʼєра – міністра національної єдності. Чернишов очолив «Нафтогаз» у листопаді 2022-го після раптового звільнення Юрія Вітренка. До цього Чернишов із березня 2020 року очолював Міністерство розвитку громад і територій.

4 грудня наглядова рада обрала члена правління Романа Чумака тимчасово виконуючим обов’язки голови правління «Нафтогазу», до цього він був фінансовим директором групи «Нафтогаз».

28 квітня Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Корецького новим головою правління, повідомив Forbes Ukraine співрозмовник у «Нафтогазі», знайомий із деталями призначення. До фінального етапу відбору пройшли Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював «Укргазвидобування» та найбільше відомий програмою інтенсифікації видобутку 20/20. Які причини карʼєрного злету колишнього керівника мережі WOG і співвласника кавʼярень Idealist – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.