Корецький став новим головою правління «Нафтогазу» – джерела Forbes

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління, повідомив Forbes Ukraine співрозмовник у «Нафтогазі», знайомий із деталями призначення. Відповідне рішення було прийнято на засіданні наглядової ради 28 квітня.

Ключові факти

За інформацією ExPro, до фінального етапу відбору пройшли Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював «Укргазвидобування» та найбільше відомий програмою інтенсифікації видобутку 20/20.

Корецький очолює найбільшу нафтовидобувну компанію країни ПАТ «Укрнафта», а також «Укртатнафту» з листопада 2022 року.

Керівник цих двох компаній не новачок у нафтовому бізнесі. Корецький прийшов у групу «Континіум», засновану підприємцями Ігорем Єремеєвим і Степаном Івахівим, наприкінці 1990-х.

У 2013 році він розвивав мережу заправок WOG на посаді СЕО. У жовтні 2018-го Корецький звільнився і почав розвивати власну мережу кафе під брендом Idealist Coffee.

Контекст

«Нафтогаз» – найбільша державна компанія з виторгом 245 млрд грн і прибутком 23,1 млрд грн у 2023 році. Її «дочки» виробляють понад 70% природного газу та 60% нафти в Україні.

3 грудня 2024-го Верховна Рада призначила керівника «Нафтогазу» Олексія Чернишова в уряд на посаду віцепремʼєра – міністра національної єдності. Чернишов очолив «Нафтогаз» у листопаді 2022-го після раптового звільнення Юрія Вітренка. До цього Чернишов із березня 2020 року очолював Міністерство розвитку громад і територій.

4 грудня наглядова рада обрала члена правління Романа Чумака тимчасово виконуючим обов’язки голови правління «Нафтогазу», до цього він був фінансовим директором групи «Нафтогаз».