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Чверть усіх проданих авто у 2025 році становитимуть електромобілі – IEA

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У 2025 році очікується зростання продажів на 17% – до 20 млн, що становитиме 25% ринку /Getty Images

У 2025 році очікується зростання продажів на 17% – до 20 млн, що становитиме 25% ринку Фото Getty Images

У 2025 році кожен четвертий проданий автомобіль у світі буде електричним, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

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Деталі 

  • У 2024 році глобальні продажі електромобілів перевищили 17 млн одиниць, склавши понад 20% від загального обсягу. У 2025 році очікується зростання продажів на 17% – до 20 млн, що становитиме 25% ринку.
  • Ще у 2020 році частка електромобілів на ринку була лише 4%.
  • До 2030 року, за прогнозами, електромобілі займатимуть понад 40% світового ринку. Китай утримує лідерство, на нього припало майже 50% продажів електромобілів у 2024 році – понад 11 млн одиниць, що дорівнює загальносвітовим продажам 2022 року.
  • В Європі частка електромобілів становить близько 20%, але темпи зростання сповільнилися через зменшення державних субсидій та підтримки.
  • Електромобілі стають дедалі доступнішими, особливо в Китаї, де дві третини моделей коштують дешевше за аналоги з двигунами внутрішнього згоряння. Крім того, експлуатація електромобілів залишається економічно вигіднішою порівняно з традиційними автомобілями.

Контекст 

У 2024 році світові продажі легкових авто зросли на 2,6% порівняно з 2023 роком, сягнувши 85,1 млн одиниць. Китай лідирує, реалізувавши 23 млн авто – третину глобального ринку. Індія випередила Японію, посівши третє місце за обсягами продажів. У ЄС продажі зросли на 0,8% до 10,6 млн, у Північній Америці (зокрема США) – на 3,8% до 11,7 млн. Японія втратила 7%, продавши менше 3 млн авто.

Електромобілі зросли на 20%, досягнувши 13,3 млн проданих одиниць. У Китаї половина продажів припала на електроавто. Toyota залишилася лідером із 10,8 млн проданих машин, попри спад у Японії. Volkswagen Group із 9 млн посіла друге місце, зіткнувшись із проблемами в Китаї. Китайська Chery зросла на 38,4%, продавши 2,6 млн авто завдяки експансії на зовнішні ринки.

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