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Данія виділила $80 млн на створення українського оборонного виробництва на своїй території – Умєров

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міністри оборони України Рустем Умєров та Данії Троельс Лунд Поульсен у Гаазі підписали Лист про наміри, який відкриває можливості для спільного виробництва української зброї на території Данії. Про це йдеться у повідомленні Міноборони від 24 червня. 

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Деталі 

  • «У Гаазі разом із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном ми підписали Лист про наміри, який є першим кроком до реалізації ініціативи Build with Ukraine, розпочатої під час попередньої зустрічі у форматі «Рамштайн», – зазначив Умєров.
  • За його словами, Данія вже виділила 500 млн крон ($80 млн) на запуск українського оборонного виробництва на своїй території. Усі створені в межах цього проєкту потужності будуть спрямовані на зміцнення Збройних Сил України.
  • «Це важливий стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, стабілізує ланцюги постачання, відкриває нові перспективи для обміну технологіями та інтеграції оборонних секторів наших країн», – наголосив Умєров.

Контекст 

У квітні 2024 року Данія стала першопрохідцем, виділивши $28,5 млн на придбання озброєння та військової техніки, виготовлених в Україні. Це рішення започаткувало новий механізм підтримки Збройних Сил України, відомий як «данська модель».

Суть цієї ініціативи полягає в тому, що уряд Данії фінансує українські оборонні підприємства. Україна визначає ключові проєкти, які потребують інвестицій, а данські фахівці перевіряють виробників, оцінюючи їхню здатність виконувати контракти.

Детальніше про те, які види озброєння закуповуються та як Україні вдалося переконати партнерів підтримати цю модель, а також які країни готові долучитися до ініціативи Данії, читайте у матеріалі.

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