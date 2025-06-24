Міністри оборони України Рустем Умєров та Данії Троельс Лунд Поульсен у Гаазі підписали Лист про наміри, який відкриває можливості для спільного виробництва української зброї на території Данії. Про це йдеться у повідомленні Міноборони від 24 червня.

Деталі

«У Гаазі разом із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном ми підписали Лист про наміри, який є першим кроком до реалізації ініціативи Build with Ukraine, розпочатої під час попередньої зустрічі у форматі «Рамштайн», – зазначив Умєров.

За його словами, Данія вже виділила 500 млн крон ($80 млн) на запуск українського оборонного виробництва на своїй території. Усі створені в межах цього проєкту потужності будуть спрямовані на зміцнення Збройних Сил України.

«Це важливий стратегічний крок, який посилює нашу спільну обороноздатність, стабілізує ланцюги постачання, відкриває нові перспективи для обміну технологіями та інтеграції оборонних секторів наших країн», – наголосив Умєров.

Контекст

У квітні 2024 року Данія стала першопрохідцем, виділивши $28,5 млн на придбання озброєння та військової техніки, виготовлених в Україні. Це рішення започаткувало новий механізм підтримки Збройних Сил України, відомий як «данська модель».

Суть цієї ініціативи полягає в тому, що уряд Данії фінансує українські оборонні підприємства. Україна визначає ключові проєкти, які потребують інвестицій, а данські фахівці перевіряють виробників, оцінюючи їхню здатність виконувати контракти.

Детальніше про те, які види озброєння закуповуються та як Україні вдалося переконати партнерів підтримати цю модель, а також які країни готові долучитися до ініціативи Данії, читайте у матеріалі.