Данія протягом двох років надасть Україні $970 млн військової допомоги

Данія затвердила 25-й пакет військової допомоги Україні, спрямовуючи 6,7 млрд данських крон ($970 млн) на підтримку ЗСУ у 2025-2027 роках. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни від 3 квітня.

Деталі

Фінансування здійснюється через Український фонд і охоплює постачання систем ППО, артилерії, а також фінансову підтримку Повітряних сил України.

Кошти спрямують на посилення артилерії, закупівлю боєприпасів через партнерів, протиповітряну оборону, дронову та ІТ-коаліцію. У 2026-2027 роках Данія розширить фінансування «данської моделі» для підтримки українського оборонного виробництва, виділивши на це 2 млрд крон.

Міністр оборони Троелс Лунд Поульсен наголосив на важливості продовження масштабної підтримки Києва, додавши, що Данія залишається одним із лідерів у донорській коаліції.

Поульсен заявив, що розбудова оборонної промисловості України є стратегічно важливою, а «данська модель» довела ефективність українських виробничих потужностей. Він закликав інші країни приєднатися до ініціативи та збільшити інвестиції.

Контекст

У квітні 2024 року Данія стала першою країною, що виділила $28,5 млн на закупівлю озброєння та військової техніки українського виробництва. Це рішення започаткувало новий механізм фінансування ЗСУ, відомий як «данська модель».

Суть ініціативи – уряд Данії фінансує українські оборонні підприємства. Україна визначає пріоритетні проєкти, які потребують фінансування, а данські експерти перевіряють виробників, оцінюючи їхню спроможність виконувати контракти.

Які види озброєння закуповують, як Україні вдалося переконати партнерів підтримати цю модель і які ще країни готові наслідувати приклад Данії – читайте в матеріалі.