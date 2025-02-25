«Дарниця» знижує ціни на 20 популярних ліків з 25 лютого

Фармацевтична фірма «Дарниця» оголосила про зниження цін на 20 найпопулярніших лікарських засобів на 30%, починаючи з 25 лютого 2025 року. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Деталі

«Дарниця» ухвалила таке рішення на виконання указу президента та рішення РНБО від 12 лютого 2025 року «про забезпечення доступності лікарських засобів для українців».

До переліку препаратів, на які поширюється зниження ціни, входять 20 найбільш затребуваних лікарськіх засобів компанії «Дарниця».

Повний перелік 1. Каптопрес-Дарниця (таблетки, #20) 2. Цитрамон-Дарниця (таблетки, #10) 3. Цитрамон-Дарниця (таблетки, #6) 4. Парацетамол-Дарниця (таблетки, 500 Мг, #10) 5. Ранітидин-Дарниця (таблетки, 150 Мг, #20) 6. Мефенамінка® (таблетки, 500 Мг, #20) 7. Ацетилсаліцилова Кислота-Дарниця (таблетки, 500 Мг, #10) 8. Тонорма® (таблетки, #30) 9. Омепразол-Дарниця (капсули, 20 Мг, #30) 10. Ібупрофен-Дарниця (таблетки, 200 Мг, #50) 11. Валідол-Дарниця (таблетки, 60 Мг, #10) 12. Преднізолон-Дарниця (таблетки, 5 Мг, #40) 13. Метоклопрамід-Дарниця (таблетки, 10 Мг, #50) 14. Корвалол-Дарниця® (краплі оральні, 25 Мл, #1) 15. Німедар® (гранули для оральної суспензії ,100 Мг/2 Г Саше, #30) 16. Цитропак Дарниця (таблетки №6) 17. Лоратадин Дарниця (таблетки, 10 Мг) 18. Левоміцетин Дарниця (таблетки, 500 Мг) 19. Тауфон Дарниця (очні краплі 4 %, 10 Мл) 20. Діазолін Дарниця (таблетки,100 Мг,#10) Читати більше Згорнути

Контекст

У 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8% проти майже 19% у 2023-му, свідчать дані сервісу з доставки та бронювання ліків Liki24.com.

5 лютого президент Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки.

10 лютого учасники Аптечної професійної асоціації України направили до МОЗ України «Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів». У ній вони підтримали ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати по всьому ланцюжку: виробники знижують відпускні ціни на весь перелік зареєстрованих ліків, дистрибʼютори зменшують оптові ціни, а аптеки – роздрібні ціни.

Підписи під декларацією вже поставили пʼятірка найбільших аптечних мереж України: «Аптека АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Бажаємо здоровʼя».

13 лютого 2025 року президент Зеленський підписав указ, яким вводиться в силу рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 12 лютого про забезпечення доступності лікарських засобів.

Українські фармацевтичні компанії досягли угоди знизити відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% із 1 березня 2025 року. Зокрема, у списку ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші. Повний перелік – тут.