Ціни на ліки в Україні цьогоріч зросли майже на 11% – Liki24.com

У 2024 році ціни на ліки в Україні зростали значно повільніше, ніж у 2023-му, свідчать дані сервісу з доставки та бронювання ліків Liki24.com. Після різкого стрибка у 2022–2023 роках через російське вторгнення, перебої з постачанням та інфляцію у 2024-му подорожчання становило лише 10,8% проти майже 19% минулого року.

Ключові факти

Зростання вартості ліків у 2024-му знизилося майже до темпів 2021 року (9,31%), коли ринкові умови були стабільнішими. Це відбувається завдяки зниженню темпів зростання інфляції та контролю за виробництвом.

«Уповільнення темпів зростання цін на лікарські препарати – хороший сигнал для ринку, але двозначний показник – це все ще тривожно», – каже засновник Liki24.com Антон Авринський.

Темпи зростання цін на ліки у 2020–2024 роках. Дані: Liki24.com

Знижки при бронюванні, порівняння цін у різних аптеках і благодійні програми роблять ліки доступнішими. Це особливо важливо для соціально незахищених груп: літніх людей, багатодітних сімей, мам із малюками та тих, у кого складно з фінансами, каже Авринський.

Несуттєво подорожчали або навіть подешевшали деякі препарати, такі як «Біфрен» (+8,5%), «Гідазепам» (+5,8%), «Калію Йодид» (-7,8%), свідчать дані Liki24.com.

Однак деякі препарати у 2024 році все ж значно подорожчали: «Лімфоміозот» (+35%, до 497 грн), «Дуфастон» (+15%, до 659 грн), «Евказолін Аква» (+15%, до 103 грн). Окремі випадки значної зміни ціни спричинені високими витратами на виробництво, дефіцитом або обмеженою кількістю альтернатив на ринку.

Якщо порівнювати ціни на деякі лікарські препарати у 2021 році з 2024-м, то за майже три роки з початку вторгнення ціни зросли суттєво. Наприклад, заспокійливий засіб «Гідазепам» подорожчав на 73,4%, а спрей «Евказолін Аква» – на 63,7%. Водночас ціни на препарати з більшою конкуренцією, як антикоагулянт «Ксарелто», знизилися (-8,4%).

Ціни на ліки з високим попитом, такі як «Детралекс» (+34,4%) і «Німесил» (+31,1%), за три роки також пішли вгору. Цьому сприяло ускладнення логістики та стабільно високий попит саме на ці товари.

Контекст

У 2023 році продажі фармацевтичної продукції, а також імпорту та експорту зросли, повідомляла фармацевтична компанія «Дарниця». Продажі ліків в Україні зросли на 25%, більшість проданих ліків – українського виробництва, якщо рахувати в упаковках, а якщо в грошах, то імпортні.

Минулого року українці найбільше купили протизапальних і протиревматичних засобів – на 9,4 млрд грн. Але найбільше зросли продажі засобів проти хвороб порожнини носа – майже на 38%.

Експорт ліків зріс на 17% порівняно з 2022 роком. Головні покупці українських ліків – Узбекистан, Литва, Казахстан, Грузія та Молдова.

Імпорт ліків в Україну у 2023 році збільшився на 13% порівняно з 2022-м. Найбільшим експортером стала Німеччина, на другому місці – Індія, а на третьому – Франція.