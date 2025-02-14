Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

ДБР затримало директора онлайн-казино Pin-Up

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up, заявила пресслужба бюро 14 лютого. Йому повідомили про підозру у пособництві РФ

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Ключові факти

  • З даними слідства, реальними власниками Pin-Up, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни РФ.
  • Саме казино підозрюють у відмиванні російських грошей.
  • Затриманому директору повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Контекст

У вересні 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.

На початку грудня стало відомо, що ДБР повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до керівника КРАІЛ.

У січні 2025-го ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Слідство не називає прізвища підозюваного. На фото, опублікованому ДБР, видно затримання чоловіка, схожого на власника Pin-Up Ukraine (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») Ігоря Зотька.

Гемблінг-компанія Pin-Up Ukraine відкинула звинувачення Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора щодо незаконних фінансових операцій та заявила, що не має зв’язків із російським капіталом або підсанкційними особами з країни-агресорки.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні