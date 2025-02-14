ДБР затримало директора онлайн-казино Pin-Up

Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up, заявила пресслужба бюро 14 лютого. Йому повідомили про підозру у пособництві РФ

Ключові факти

З даними слідства, реальними власниками Pin-Up, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни РФ.

Саме казино підозрюють у відмиванні російських грошей.

Затриманому директору повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Контекст

У вересні 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генпрокурора про передачу до АРМА понад 2,6 млрд грн (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.

На початку грудня стало відомо, що ДБР повідомило про підозру у пособництві Росії власникам та топменеджерам онлайн-казино. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Також застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до керівника КРАІЛ.

У січні 2025-го ДБР затримало номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Слідство не називає прізвища підозюваного. На фото, опублікованому ДБР, видно затримання чоловіка, схожого на власника Pin-Up Ukraine (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») Ігоря Зотька.

Гемблінг-компанія Pin-Up Ukraine відкинула звинувачення Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора щодо незаконних фінансових операцій та заявила, що не має зв’язків із російським капіталом або підсанкційними особами з країни-агресорки.