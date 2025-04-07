Делегація від України вирушить до Вашингтона, щоб обговорити угоду про надра – Свириденко

Цього тижня українська делегація вирушить до Вашингтона, щоб провести технічні переговори стосовно нового проєкту угоди про надра між Україною та Сполученими Штатами. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко в інтерв’ю Associated Press .

Деталі

Вона зазначила, що мета поїздки – започаткувати діалог про пропозиції, яку висунула американська сторона. До складу делегації увійдуть представники кількох міністерств: економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

Свириденко наголосила, що новий проєкт угоди від США свідчить про їхній намір створити фонд або інвестувати спільно з Україною. Водночас вона уточнила, що наразі документ відображає лише позицію американської сторони, зокрема юридичної команди Міністерства фінансів США, і не є остаточною версією чи спільною позицією обох країн.

За її словами, Україна зараз формує технічну команду, визначає ключові принципи та межі, яких не можна переступити, щоб уже наступного тижня розпочати переговори у Вашингтоні.

Міністерка наголосила, що деталі угоди неможливо обговорити онлайн – потрібні особисті зустрічі команд. Наразі Україна також працює над залученням юридичних, інвестиційних і фінансових радників. Свириденко вважає, що це початок нового етапу у відносинах зі США, який потребує професійного підходу в різних галузях.

Вона додала, що остаточні рішення будуть ухвалені під час переговорів. Коментуючи зміст проєкту, Свириденко утрималася від офіційної оцінки з боку України, але зазначила, що нова версія документа є більш детальною. Якщо раніше йшлося переважно про намір створити фонд, то тепер американські радники описали своє бачення його структури та функціонування.

Однак, за її словами, поки неясно, яку роль відіграватиме Україна в управлінні фондом. Аналітики, які ознайомилися з проєктом, припускають, що участь Києва може бути обмеженою, і саме це Україна планує змінити під час переговорів, спираючись на попередні домовленості.

Свириденко висловила впевненість, що остаточна угода відповідатиме стратегічним інтересам України. Вона згадала попередню співпрацю з американською стороною, яка показала здатність обох команд досягати компромісу та домовлятися про взаємовигідні умови.

Контекст

24 березня Дональд Трамп висловив сподівання, що угода про корисні копалини між Україною та США буде підписана найближчим часом. Через два дні, 26 березня, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що вже наступного тижня країни можуть укласти домовленість про економічне партнерство у сфері видобутку корисних копалин. Він уточнив, що українській стороні передали проєкт розширеної угоди, яка охоплює ширші аспекти співпраці.

Переговори між Україною та США щодо створення спільного інвестиційного фонду, відомого як «угода про надра», активізувалися. На відміну від попередніх домовленостей, які мали характер меморандуму про наміри, цього разу йдеться про юридично зобов’язуючий документ. Для його набуття чинності знадобиться схвалення Верховної Ради. Деталі переговорного процесу та ключові для України зміни доступні за посиланням.

28 березня перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд України отримав від США проєкт угоди про надра і зараз його вивчає. Вона підкреслила, що публічні обговорення можуть зашкодити переговорному процесу.

1 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про початок консультацій з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини.

3 квітня Скотт Бессент, очільник Мінфіну США, анонсував, що українська делегація прибуде до Сполучених Штатів наприкінці тижня або на початку наступного, щоб обговорити деталі угоди про надра.