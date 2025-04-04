Угода про надра. Україна залучить до супроводу переговорів зі США юридичну компанію – Сибіга

Робота над угодою зі США про мінеральні ресурси продовжується на її відповідність законодавству України і майбутньому членству в Європейському союзі, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише «Інтерфакс-Україна» . До супроводу перевогорів Україна залучить відому юридичну компанію.

Ключові факти

За повідомленням міністра, очікується, що українська делегація «відбуде в короткій перспективі до Вашингтона для обговорення положень отриманої від США так званої угоди щодо мінеральних ресурсів».

За словами Сибіги, наразі з українського боку виконуються необхідні внутрішні державні процедури. «Ця угода аналізується на предмет відповідності законодавству України, тому що має відповідати інтересам обидвох країн. В нас є своє законодавство, і ця угода не може суперечити нашому євроінтеграційному курсу, про що ми прямо кажемо американській стороні», – наголосив міністр.

Він повідомив, що для супроводу переговорного процесу з американською стороною залучать «одну з найвідоміших юридичних компаній, яка буде як допомагати переговорній команді, так і сама вести свій трек напряму з американськими юристами».

«Треба очікувати, що делегація відбуде (до США) в короткій перспективі. У нас вже один раунд відбувся. Здається, сьогодні має бути ще один раунд, і наступний крок – це фізичний приїзд української делегації до Вашингтона для обговорення деталей угоди. Коротка перспектива, це завжди тиждень-два», – сказав Сибіга.

Контекст

24 березня Трамп висловив сподівання на швидке підписання угоди про корисні копалини. 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що наступного тижня Україна та США можуть підписати угоду про економічне партнерство в галузі видобутку корисних копалин. За його словами, на розгляд України передали проєкт ширшої угоди про «економічне партнерство».

Україна та США відновили процес перемовин про угоду щодо створення спільного інвестиційного фонду, або ж «угоду про надра». На відміну від попередніх домовленостей мова йде про юридично закріплені зобовʼязання, а не меморандум про наміри. Документ потребуватиме ратифікації у Верховній Раді. Як влаштований процес перемовин та які зміни принципові для України – читайте тут.

28 березня перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що уряд отримав від США текст угоди про надра та опрацьовує його. Вона додала, що публічні дискусії шкодять перемовинам стосовно документу.

1 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ розпочав консультації з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини.

3 квітня глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що українська делегація прибуде до США, щоб обговорити угоду щодо надр, наприкінці цього тижня або на початку наступного.