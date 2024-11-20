Частку в НПЗ Коломойського повторно виставили на продаж, ціна впала вдвічі

Фонд держмайна України 19 листопада повторно виставив на продаж державну частку (26%) статутного капіталу ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Про це повідомляється на сайті «Prozorro.Продажі». ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» входить до шести нафтопереробних підприємств України та є єдиним, що працювало з українською сировиною.

Деталі

Попередній аукціон, запланований на 20 листопада, не відбувся через відсутність учасників. Стартова ціна лоту становила понад 440,5 млн грн

Нові торги заплановані на 28 листопада, а стартова ціна лоту знизилася до 220,2 млн грн.

Переможець аукціону отримає 3 411 462 акції, що становлять 26% статутного капіталу ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Контекст

ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (раніше «Надвірнянський нафтопереробний завод») – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств України, засноване у 1897 році. На 2005 рік його потужність становила близько 2,6 млн т нафти на рік. Завод був єдиним в Україні, який працював із українською сировиною.

З 2012 року підприємство припинило нафтопереробку і зосередилося на зберіганні нафти та нафтопродуктів.

У 2021 році його чистий дохід перевищував 2 млрд грн, однак у 2024 році за перші шість місяців він знизився до 8,5 млн грн.

Акціонерами «Нафтохіміка Прикарпаття» є Фонд держмайна (26%) та офшорні Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%), Domennium Enterprises (14%), які повʼязують з групою «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.