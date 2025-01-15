Мінʼюст продовжує відновлення реєстрів виконавчих проваджень, обтяжень і рухомого майна. Коли запрацюють усі сервіси

Міністерство юстиції продовжує роботу над відновленням держреєстрів після масштабної кібератаки з боку РФ, повідомив перший заступник Міністра юстиції Микола Кучерявенко 15 січня. За його словами, вже вдалося відновити роботу критично важливих реєстрів.

Ключові факти

Водночас реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення.

Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

«На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, ці реєстри (що не працюють) можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємоповʼязаність», – пояснив Кучерявенко.

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Контекст

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу єдиних та державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність атаки, витік персональних даних не підтверджено.

Загалом не працювали понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Мін’юст вже анонсував створення «Пентагону» державних реєстрів для захисту даних від кібератак.

Загалом минулого року урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, опрацювала 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше, ніж у 2023-му, коли кіберзлочинці атакували український кіберпростір 2541 раз. Найчастіше зловмисники атакували місцеві органи влади, уряд та урядові організації, сектор безпеки та оборони, енергетичний сектор, комерційні організації, телекомунікації.