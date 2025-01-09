Державний борг України сягнув 92% ВВП – оцінка Forbes

Державний борг України на кінець 2024 року сягнув близько 7 трлн грн. Таким чином, відношення державного боргу до ВВП сягнуло 92%, йдеться у розборі результатів виконання державного бюджету в 2024 році, здійсненому Аналітичним відділом Forbes Ukraine. Це сукупний державний борг, що окрім прямої заборгованості України також включає борги, гарантовані державою.

Ключові факти

В структурі державного боргу левова частина (96%) припадає на прямий борг держави, решта 4% – на борги, гарантовані державою.

Для порівняння, у 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн, або 84% ВВП.

Збільшення державного боргу впродовж 2023 року відбувалося через значні зовнішні та внутрішні запозичення, потрібні для фінансування бюджету воєнного часу.

Ще одним суттєвим чинником зростання держборгу є послаблення курсу гривні до провідних валют світу, яке збільшує гривневий масштаб боргів у іноземній валюті.

Перед повномасштабним вторгненням у 2021 році розмір державного боргу становив 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.

Контекст

У серпні уряд домовився із іноземними кредиторами про реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу (єврооблігацій). Підсумкова угода передбачала моментальне списання 25% основної суми боргу, що становить $5,85 млрд. Ще 12% ($2,8 млрд) будуть списані умовно – цей борг може повернутись у 2029-му, якщо обсяг ВВП України в іноземній валюті у 2028 році перевищить поточний прогноз Міжнародного валютного фонду принаймні на 3%.

Ціни єврооблігацій та ВВП-варантів України зросли на новині про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Загалом, у листопаді ціни на українські суверенні облігації зросли на 12% на тлі очікувань, що переобрання Дональда Трампа може прискорити завершення війни та поліпшити фінансову ситуацію в Україні. Це зростання відбулося на фоні змін на фінансових ринках і сподівань на можливі мирні переговори.