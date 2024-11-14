Облігації України підскочили на 12% за місяць. Інвестори роблять ставку на те, що Трамп зупинить війну

Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії, що швидко припинить війну в Україні, але був неоднозначним у питанні подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона.

За останній місяць доларові облігації зросли на 12% в очікуванні, що переобрання Дональда Трампа призведе до припинення вогню і збільшить здатність України виплачувати борги кредиторам, пише Financial Times .

Ключові факти

Суверенні облігації України різко зросли в ціні, оскільки інвестори роблять ставку на те, що нова адміністрація США домагатиметься якнайшвидшого закінчення війни з Росією.

Стрибок цін на українські облігації стався на тлі того, що останніми тижнями світові фінансові ринки охопили ставки, повʼязані з новою адміністрацією.

Трамп заявив, що покладе край війні в Україні «протягом дня» після повернення до Білого дому, хоча й не уточнив, як саме це буде зроблено.

Зростання відбулося лише через два місяці після того, як Київ завершив реструктуризацію більш ніж $20 млрд боргу.

«Основна частина торгівлі насправді грунтувалася на закінченні війни або, принаймні, на можливості того, що Трамп проштовхне початок переговорів», — сказав Тіс Лоу, який управляє портфелем компанії Ninety One, котрій належать деякі українські облігації.

Облігації України з погашенням у 2036 році зросли із 44 до 49 центів за долар за останній місяць, ВВП-варранти зросли ще різкіше.

Облігації «Укренерго» цього року зросли більш ніж на 160% до 67 центів за долар, незважаючи на нові атаки Росії на інфраструктуру.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з обранням на посаду і висловив сподівання, що той сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США.

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, повідомила раніше WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

План передбачає, що після заморожування воєнних дій протягом усієї лінії фронту буде оголошено демілітаризовану зону. Наразі невідомо, хто забезпечуватиме її безпеку. Один із співрозмовників видання виключив, що для цього буде задіяно американські війська або контингент ООН. За відмову від вступу до НАТО протягом найближчих 20 років Трамп пообіцяє й надалі постачати Україні зброю.