Євробонди та ВВП-варанти України відреагували на перемогу Трампа зростанням

Єврооблігації та ВВП-варанти України зростають на новині про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Про це свідчать дані Bloomberg, які надав ЕП аналітик ICU Михайло Демків.

Деталі

Євробонди з погашенням у 2029 році і купонною ставкою 1,75% зросли на 1,72%, до $60,71.

З погашенням у 2030 році зі ставкою 0% – на 2,79%, до $49,12.

З погашенням у 2034 році зі ставкою 1,75% – на 3,6%, до $47,97. Зі ставкою 0% – на 4,3%, до $38,15.

З погашенням у 2035 році зі ставкою 1,75% – на 3,68%, до $47,16. Зі ставкою 0% – на 4,54%, до $50,37.

З погашенням у 2036 році зі ставкою 1,75% – на 3,8%, до $46,63. Зі ставкою 0% – на 4,44%, до $49,75.

ВВП-варанти України з погашенням на 2041 рік зросли на 1,14%, до $73,44.

Контекст

Підрахунок голосів президентських виборів у США ще триває. Тим часом Трамп вже виступив перед прихильниками у Палм-Біч у Флориді та оголосив про перемогу.

У своїй промові Трамп хвалив бізнесмена Ілона Маска, другого найбільшого донора його кампанії, і пообіцяв, що за часів його президентства не буде «ніяких воєн», а курс США «розвернеться на 180 градусів».

Республіканська партія також здобула більшість у Сенаті й лідирує на виборах до палати представників: за попередніми даними, їй дістається 193 місця проти 173 у демократів.

Детальніше про перебіг виборів читайте в онлайн-хроніці від Forbes Ukraine.