Держдеп США готує нові винятки з призупиненої Трампом допомоги для України – Politico

Державний департамент США працює над списком винятків із замороженої допомоги Україні, пише Politico з посиланням на джерела та документи. Це може відкрити Києву доступ до економічної та безпекової підтримки, яку раніше зупинила адміністрація Дональда Трампа.

Деталі

Документ, з яким ознайомилося видання, містить винятки для програм економічної допомоги, гуманітарного розмінування, контролю за наркотиками та охорони здоровʼя. Крім того, розглядаються рахунки, що фінансують підтримку України.

Перша заступниця помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Юрі Кім отримала завдання скласти список таких програм, розповів співрозмовник видання. Якщо винятки буде затверджено, їхній перелік вийде за межі вже схвалених держсекретарем Марко Рубіо минулого тижня для «життєво важливої гуманітарної допомоги».

Сенаторка Джин Шагін закликала Рубіо прискорити винятки для України, наголошуючи, що заморожування допомоги вже шкодить українцям. Під час поїздки до України та Польщі вона бачила, як брак фінансування зупинив роботу організації в Польщі, яка надавала психологічну допомогу українським біженцям, залишивши без підтримки навіть тих, хто завдавав собі шкоди. «Це розбиває серце і підриває наші національні інтереси», – зазначила Шагін.

Поки що незрозуміло, чи охоплять винятки військову підтримку, зазначає видання. Ці плани обговорюються ще з кінця січня, а ініціатива розширення винятків може свідчити про внутрішні розбіжності в команді Трампа про подальшу політику у відносинах з Україною.

Контекст

20 січня Трамп оголосив про 90-денне заморожування іноземної допомоги, пояснюючи це необхідністю перегляду тисяч гуманітарних, економічних і безпекових програм. Під скорочення також потрапили федеральні гранти й позики всередині США, але 28 січня суд тимчасово заблокував цю ініціативу.

Через такі обмеження фінансовані США програми в усьому світі почали згортати діяльність і скорочувати персонал. Найбільше постраждали проєкти, що реалізуються через USAID, зокрема програми підтримки України, які опинилися під загрозою.

Forbes Ukraine проаналізував, які сфери залежать від американських коштів і чи може Україна отримати виняток. Під загрозою – програми розвитку, медичні ініціативи та підтримка малого бізнесу. Детальніше читайте тут.

Тим часом держсекретар Марко Рубіо вже санкціонував відновлення екстрених продовольчих програм і військової допомоги Ізраїлю та Єгипту. 28 січня він схвалив тимчасове фінансування гуманітарних проєктів, які забезпечують медикаменти, медичні послуги та продукти харчування. Однак гуманітарні організації досі не впевнені у стабільності свого фінансування.

20 лютого Окружний суд у Вашингтоні скасував указ Трампа про замороження програм іноземної допомоги на 90 днів і зобов’язав його адміністрацію відновити фінансування.