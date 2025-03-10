Держдепартамент США після перевірки закриває 83% програм USAID

Державний департамент США після перегляду, що тривав шість тижнів, скасував 83% від всіх програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомив держсекретар Марк Рубіо у соцмережі X 10 березня.

Ключові факти

«Після 6-тижневого перегляду ми офіційно скасовуємо 83% програм USAID. 5 200 контрактів, які зараз скасовано, витратили десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав (а в деяких випадках навіть завдав шкоди) основним національним інтересам СШВ», – пояснив рішення Рубіо.

Він додав, що після погодження із Конгресом «решта 18% програм, які зберігаються (приблизно 1 000), тепер більш ефективно адмініструватимуться Державним департаментом».

Рубіо подякував Департаменту з ефективності уряду (DOGE), яким керує Ілон Маск, та «працьовитому персоналу, який працював довгі часи, щоб досягти цієї історичної реформи».

Контекст

20 січня Трамп оголосив про 90-денне заморожування іноземної допомоги, пояснюючи це необхідністю перегляду тисяч гуманітарних, економічних і безпекових програм. Під скорочення також потрапили федеральні гранти й позики всередині США, але 28 січня суд тимчасово заблокував цю ініціативу.

Через такі обмеження фінансовані США програми в усьому світі почали згортати діяльність і скорочувати персонал. Найбільше постраждали проєкти, що реалізуються через USAID, зокрема програми підтримки України, які опинилися під загрозою.

Forbes Ukraine проаналізував, які сфери залежать від американських коштів і чи може Україна отримати виняток. Під загрозою – програми розвитку, медичні ініціативи та підтримка малого бізнесу. Детальніше читайте тут.

Значне скорочення іноземної допомоги стало ударом по роботі некомерційних організацій. Програми допомоги по всьому світу зупинилися через масштабне заморожування фінансування та перегляд мільярдів доларів допомоги. Це сталося після того, як адміністрація Трампа або відправила більшість співробітників USAID у відпустку, або звільнила їх.

20 лютого Окружний суд у Вашингтоні скасував указ Трампа про замороження програм іноземної допомоги на 90 днів і зобов’язав його адміністрацію відновити фінансування.