Удар по Ілону Маску і DOGE. Суд у США заблокував ліквідацію USAID

Федеральний суддя в США 18 березня постановив, що ліквідація Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Департаментом урядової ефективності (DOGE) може порушувати Конституцію. Суддя вказав на ключову роль Ілона Маска в цьому процесі та заблокував закриття USAID. Це рішення стало одним із перших ударів по планах адміністрації Трампа різко скоротити державний апарат, пише WSJ .

Деталі

Суддя Теодор Чуанг із Меріленда наказав зупинити ліквідацію USAID і відновити доступ до електронних систем для працівників та підрядників, яких раніше відсторонили.

У своєму рішенні він розкритикував дії Ілона Маска. Чуанг зазначив, що мільярдер фактично очолив DOGE без офіційного призначення Сенатом, що ймовірно порушує Конституцію США.

Суддя наголосив: якщо президенти зможуть уникати контролю, доручаючи радникам керувати урядовими структурами, це зробить конституційні норми лише формальністю. Він також вказав на порушення DOGE вимог безпеки та доступу до конфіденційної інформації USAID.

Адміністрація Трампа стверджувала, що Маск лише консультує президента без юридичних повноважень. Проте суддя відкинув ці аргументи.

У Білому домі назвали рішення «помилкою правосуддя» і пообіцяли оскаржити його.

Норм Ейзен із фонду State Democracy Defenders назвав рішення суду ʼвіхою у боротьбі з незаконними діями Маска та DOGEʼ. Він вважає, що цей випадок може вплинути на подальші реформи адміністрації Трампа.

Контекст

Адміністрація Трампа закрила штаб-квартиру USAID, зняла вивіску та відправила більшість працівників у оплачувану відпустку. Закордонних співробітників зобов’язали повернутися додому протягом місяця.

USAID, де працювало 10 000 осіб, займалося міжнародною допомогою разом із тисячами партнерів із некомерційних організацій. Ліквідація агентства викликала хвилю критики.

Позов проти дій DOGE подали понад два десятки працівників і підрядників USAID. Вони заявили, що Маск та його команда не мали права розпускати агентство, яке підпорядковується Конгресу, а їхні дії порушили розподіл повноважень у державі.

10 березня стало відомо, що Дердеп США після перегляду, що тривав шість тижнів, скасував 83% від всіх програм USAID.