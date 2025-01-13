Подготовка 16-го пакета санкций. Десять стран ЕС призвали ввести ограничения против российского газа

Десять стран Европейского союза хотят запретить импорт трубопроводного и сжиженного природного газа в блок, чтобы ограничить доходы, используемые Кремлем для финансирования войны в Украине, пишет Bloomberg 13 января. Речь идет о Дании, Финляндии, Чехии, Румынии, Швеции, Ирландии, Польше и трех странах Балтии.

Ключевые факты

Хотя ЕС уже запретил импорт российской нефти, зависимость нескольких стран от газа из Москвы помешала ему ввести санкции и на газ.

«В качестве конечной цели необходимо запретить импорт российского газа и СПГ как можно быстрее», – говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.

Альтернативой полного запрета может стать постепенное сокращение использования российского газа и СПГ, как уже предусмотрено в дорожной карте RePowerEU .

. Несмотря на то что ЕС стремился к диверсификации, стоимость импорта нефти, газа и угля из Москвы с начала войны достигла более €200 млрд, говорится в документе, распространенном группой стран среди других государств-членов в ходе подготовки блока к переговорам о следующем пакете санкций.

В то время как общие поставки ископаемого топлива из России сократились, объемы поставок СПГ в ЕС заметно выросли, достигнув рекордного уровня в первой половине прошлого года.

«В любом случае, российский флот танкеров-газовозов должен быть подвергнут санкциям, запрещающим швартовку и морские перевозки на территории ЕС», – говорится в документе.

Страны также хотят, чтобы запрет на экспорт и закупки, связанный с проектами СПГ, который теперь ограничен строящимися объектами, был распространен на завершенные проекты и их техническое обслуживание.

Они также настаивают на дополнительных ограничительных мерах и большем количестве списков танкеров, перевозящих российскую нефть в третьи страны. Этот теневой флот, который помог Москве обойти ценовой предел, введенный странами Большой семерки, является риском для окружающей среды, морской безопасности и охраны, говорится в документе.

В то время как ЕС начинает внутренние консультации по 16-му пакету санкций против России, страны также предложили другие меры, в том числе: дополнительные запреты импорта металлов, расширение запрета на транзит санкционных товаров через Россию, усилить механизмы, которые используются для предотвращения обхода санкций., дальнейшие санкции в отношении финансовых учреждений и ІТ-сектора.

Контекст

Ограничительные меры требуют единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС, что становится все более тяжелым препятствием, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто скептически относится к таким шагам.

В настоящее время Европа с беспокойством наблюдает за ростом цен на газ в связи с холодной погодой и новыми санкциями США в отношении российских энергоносителей.

16 декабря Совет Европейского Союза принял 15-й пакет санкций, направленный на ограничение возможностей России вести войну против Украины. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничения, в частности против лиц и компаний, способствующих военным действиям России.

10 января США ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности. В ожидании санкций произошел рост мировых цен на нефть до $80 за баррель и обвал акций российских нефтяных компаний. Вслед за США Великобритания ввела санкции против двух российских нефтяных гигантов – «Газпрома нефти» и «Сургутнефтегаза».