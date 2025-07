В умовах повномасштабної війни дистрибʼютор іграшок Kiddisvit змінив асортимент і вивів на ринок власні бренди, виробник кузовів–фургонів Intercargotruck подвоїв кількість працівників, а бренд одягу One By One відкрив майже 20 магазинів.

Як змінювались управлінські, логістичні та виробничі моделі під тиском масштабування, представники компаній розповіли на форумі підприємців Forbes.

Павло Овчинніков, співвласник і СЕО групи компаній Kiddisvit

Наша компанія – вже не тільки про дитинство. Категорія кідалтів зростає, і саме вона — наш стратегічний фокус.

До повномасштабного вторгнення компанія працювала переважно в середньому і дорогому ціновому сегменті: іграшки коштували від $10 до $500. Після 2022 року поставили ціль – довести ринку, що якісні і безпечні іграшки можуть існувати в нижчому ціновому сегменті. Це допомогло швидко зрости: зайшли в дискаунтери і наростили долю наших іграшок у деяких з них до 20–30%.

Що таке Kiddisvit Компанія, заснована у 1997 році Павлом та Дмитром Овчинніковими, починала свій шлях з дистрибуції іграшок і товарів для дітей. Офіційно представляє світові бренди L.O.L.Surprise!, Baby Born, Battat, Bburago, Screechers Wild, Peppa Pig в Україні. Дистрибуційна мережа налічує понад 700 партнерів і 5000 торгових точок, включно з власною мережею з 12 фірмових магазинів MYplay у семи містах України. З 2023 року запускає власні бренди, як TechnoDrive, Borsch, Kiddi Smart, Pop Top. У 2024 році виторг компанії сягнув 1,5 млрд грн, за даними YouControl.

Невеликі компанії приймають рішення швидше, ми ж звикли працювати з довгостроковими трендами – готуємося до виводу продукту на ринок шість-дев‘ять місяців. Пришвидшуємо цей процес. Наприклад, вже виводимо на ринок власний продукт як альтернативу тренду на лабубу.

Чи змінили б щось в минулому? Так, пришвидшили запуск власних розробок. В Україні ринок скорочується, народжуваність падає, а зі своїми брендами можемо рухатися закордон.

З 2023 року продукція власних брендів виросла і у 2024–му складала 10% від загального товарообігу. У 2025–му робимо ставку на навчання персоналу. Переходимо на управління по системі OKR, завдання – каскадувати цілі до кожного співробітника. Почали впроваджувати Lean-підхід і оптимізувати втрати.

Радислав Ткаченко, співвласник виробника кузовів–фургонів Intercargotruck

Одного стратегічного рішення, яке б допомогло зрости, не було. Був комплекс дій, спрямований на підтримку статусу надійного постачальника. В нашому розумінні це:

якісний продукт і постійне його вдосконалення;

прозорість ведення бізнесу (Податкова включила Intercargotruck у «Клуб білого бізнесу»)

уникнення спірних питань з контрагентами, відсутність судових позовів.

Здатність виконувати контракти – ключовий висновок, до якого ми прийшли. Завдяки цьому ми можемо працювати з великим клієнтами. У 2023 році виторг компанії склав 450 млн грн, а у 2024–му – 1,2 млрд грн.

Що таке Intercargotruck Компанію заснували у Черкасах у 2010 році Радислав Ткаченко і Віктор Хмельницький. Intercargotruck спеціалізується на виробництві кузовів‑фургонів із європейських комплектуючих. Серед клієнтів – «Нова пошта», АТБ, Fozzy Group, «Фармак», МХП, «Епіцентр», Roshen тощо. Виторг компанії в 2024 році – 1,2 млрд грн, за даними YouControl, що більш ніж удвічі вище за показники роком.

Під час масштабування ми перебудували систему виробництва, щоб швидше виконувати замовлення. Збільшили кількість працівників вдвічі: зі 120 до 250. Були періоди, коли виробництво працювало у дві–три зміни та по вихідним.

Почали ефективніше використовувати основні фонди. 95% комплектуючих нашої продукції – з Європи, і коли польські фермери блокували кордон, треба було швидко приймати рішення. Тому другий пріоритетний напрямок – робота з логістикою, щоб іноземні партнери максимально регулярно завозили комплектуючі на наші склади. Швидкість сьогодні має бути суттєво вищою, ніж навіть та, що ми собі уявляємо.

На найближчий рік робимо ставку на автоматизацію процесів, як у виробництві, так і у менеджменті, плануємо виходити на нові ринки.

Лідія Сметана, засновниця бренду одягу One By One

До повномасштабного вторгнення наша мережа нараховувала шість магазинів. В кінці 2022 року вирішили масштабуватися: зараз роздрібна мережа налічує 25 магазинів у 16 містах України. У 2023–му подвоїли виторг у порівнянні з попереднім роком – це дало зрозуміти, що рішення було вірним, незважаючи на турбулентні часи.

Про One be One Виробництво одягу One by One Лідія Сметана заснувала у Кропивницькому в 2015 році. Починала з суконь-майок та однієї швеї, а продавала готові вироби через Instagram. За п'ять років цех уже відшивав 43 000 виробів на рік. У 2020-му мережа почала розвивати офлайн, перший магазин запрацював у київському ТРЦ Lavina Mall. Станом на 2025 рік у мережі функціонує 25 магазини в 16 містах. Рік тому бренд зайшов на ринок Польщі, і у 2024–му з продажів там отримав 5,5 млн грн. Загальний виторг за 2024 рік перетнув позначку у 500 млн грн, за даними компанії.

Втім, темпи росту – це не лише про прибуток, а і про серйозні виклики для бізнесу. Нам довелось перебудувати ключовий процес – виробництво. Зіштовхнулись з тим, що власне вже не могло задовольнити зростаючий попит, і впровадили модель аутсорсингу. Завдяки ній можемо виробляти більш ніж 300 000 одиниць продукції на рік.