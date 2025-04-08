DOGE за допомогою ШІ стежить за чиновниками, щоб виявити ворожість до Трампа – Reuters

Адміністрація Дональда Трампа повідомила окремих урядовців, що команда DOGE, яку очолює Ілон Маск, використовує штучний інтелект для моніторингу комунікацій щонайменше одного федерального агентства. За даними Reuters , що посилається на двох обізнаних осіб, мета – виявлення ознак ворожого ставлення до президента США та його ініціатив.

Деталі

Інструменти ШІ команда Ілона Маска використовує для виявлення нелояльності серед співробітників, які вже зазнали скорочень і масових звільнень, кажуть співрозмовники видання.

Крім того, співробітники DOGE активно спілкуються через додаток Signal – платформу, яка дозволяє встановити автоматичне видалення повідомлень. Це може суперечити вимогам щодо збереження федеральної документації і порушувати закон.

Команда DOGE також використовує чат-бот Grok – ШІ-модель, створену компанією Маска як конкурент ChatGPT.

Використання ШІ та зашифрованого месенджера викликає стурбованість серед експертів із кібербезпеки та етики. Вони застерігають, що DOGE діє з мінімальною прозорістю, а зібрана інформація може бути використана в політичних цілях.

Розслідування Reuters, що базується на інтерв’ю з майже 20 поінформованими особами та аналізі сотень сторінок судових документів у справах проти DOGE, свідчить: команда активно впроваджує ШІ та інші технології в урядових процесах нетиповим чином.

Наприклад, в Агентстві з охорони довкілля (EPA) деякі менеджери дізналися від призначенців Трампа, що команда Маска аналізує службові повідомлення на наявність слів, які можуть свідчити про ворожість до Трампа чи самого Маска.

EPA, що відповідає за дотримання екологічних стандартів, зокрема Закону про чисте повітря, стало однією з головних цілей адміністрації. Від січня агентство вже відправило майже 600 працівників у відпустку і оголосило про намір скоротити свій бюджет на 65%, що може спричинити подальше звільнення співробітників.

Контекст

Департамент урядової ефективності (DOGE), створений указом Трампа 20 січня 2025 року, очолює Ілон Маск. Його мета – скоротити витрати уряду, зменшуючи штат і програми.

Профспілки, демократи та держслужбовці називають дії DOGE неконституційними. Громадські протести навіть призвели до вандалізму дилерських центрів Tesla. Судові позови також ускладнюють роботу DOGE. Зокрема, суд у Нью-Йорку заблокував доступ до даних Мінфіну, а Верховний суд змусив виплатити $2 млрд іноземної допомоги, яку DOGE хотів скоротити.

На початку квітня Politico повідомило, що Маск може залишити DOGE, зосередившись на своїх компаніях, хоча Білий дім це спростовує, наполягаючи на його подальшій участі до завершення місії в липні.