Трамп повідомив оточенню, що Маск залишить посаду в DOGE найближчими тижнями – Politico

Президент США Дональд Трамп повідомив своєму найближчому оточенню, включаючи членів свого кабінету, що Ілон Маск найближчими тижнями відійде від своєї нинішньої ролі у департаменті держефективності США, пише Politico 2 квітня із посиланням на джерела. Зазначається, що президент задоволений Маском, але обидва ухвалили рішення, що підприємцю настав час повернутися в бізнес.

Ключові факти

Президент, як і раніше, задоволений Маском та його ініціативою DOGE, але в останні дні обоє вирішили, що мільярдеру настав час повернутися у свій бізнес і взяти на себе допоміжну роль, повідомили три джерела.

Відхід Маска, що насувається, відбувається на тлі того, що деякі представники адміністрації Трампа і багато зовнішніх союзників були розчаровані його непередбачуваністю і все частіше розглядають мільярдера як політичний тягар.

Це також є різким зрушенням у відносинах Трампа та Маска порівняно з місяцем раніше, коли чиновники Білого дому та союзники передбачали, що Маск «тут надовго» і що Трамп знайде спосіб обійти 130-денний ліміт його обовʼязків..

Один високопосадовець адміністрації сказав, що Маск, швидше за все, збереже неофіційну роль радника і продовжить час від часу зʼявлятися на території Білого дому. Інший попередив, що будь-хто, хто думає, що Маск повністю зникне з орбіти Трампа, «обманює себе».

За словами джерел, відхід Трампа, швидше за все, відповідатиме закінченню терміну повноважень Маска як «спеціального державного службовця». Очікується, що цей 130-денний період закінчиться наприкінці травня чи на початку червня.

Трамп уже почав помʼякшувати ситуацію і на засіданні Кабінету міністрів 24 березня, він повідомив присутнім, що Маск піде з адміністрації, за словами одного з інсайдерів. Високопосадовець адміністрації підтвердив, що Трамп обговорював відхід Маска на зустрічі.

27 березня Маск, відповідаючи на запитання про те, чи буде він готовий піти, коли закінчиться термін його особливого статусу державного службовця, він по суті заявив, що місія виконана: «Я думаю, що ми виконаємо більшу частину роботи, необхідної для скорочення дефіциту на $1 трлн за цей період часу».

31 березня увечері Трамп повідомив журналістам, що «якоїсь миті Ілон захоче повернутися до своєї компанії», додавши: «Він хоче цього. Я залишив би його так довго, як зможу».

Контекст

Засновник і гендиректор американських Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes, випередивши власника LVMH Бернара Арно. Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $300 млрд.

Ілон Маск зіткнувся з низкою проблем після того, як почав активно долучатися до політики. Підтримка Дональда Трампа та діяльність на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE) викликали неоднозначну реакцію громадськості та позначилися на репутації його брендів.

Крім того, Tesla має серйозні проблеми. У 2024 році її глобальні продажі вперше знизилися. У Китаї компанія втрачає частку ринку через агресивну конкуренцію з боку місцевого виробника BYD, який за підсумками 2024 року обійшов Tesla за доходами та представив технологію надшвидкої зарядки, що перевершує Supercharger. Проблеми є і в Європі: у лютому продажі Tesla там впали на 44% у річному вимірі. Загалом ціни на акції компанії впали на 40% від грудневого максимуму.