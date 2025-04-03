Ефект тарифів Трампа. Фондовий ринок США і акції американських компанії обвалилися

Фондові індекси США і акції американських компаній стрімко падають у четвер, 3 квітня, після оголошення президентом США Дональдом Трампом торгових мит, пише Trading Economics .

Деталі

Індекс S&P 500 знизився на 3,2%, Nasdaq і Dow Jones втратили понад 4%.

Найбільше постраждали сектори споживчих товарів, технологій та енергетики. Серед компаній, що мають виробничі звʼязки з Вʼєтнамом, впали більш ніж на 12%. Target, Dollar Tree, Nike, ритейлери, чиї магазини заповнені товарами, виробленими за межами США, впали більш ніж на 10%.

Акції нафтогазових Chevron та Exxon Mobil впали на 5,5% і 4,12% відповідно, нафтосервісна Schlumberger втратила 6,6%.

Компанії з глобальними ланцюгами поставок, залежні від імпорту, зазнали значних втрат: акції Apple (-7,8%), Microsoft (-2,7%), Nvidia (-5,4%), Amazon (-6,7%), Meta (-6,6%), Alphabet (-3,6%) і Tesla (-3,5%).

Падіння охопило весь ринок: на Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що дешевшають, перевищила кількість тих, що зростають, у шість разів, зазначило CNBC.

Контекст

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт товарів до країни. 2 квітня під час виступу в Рожевому саду Білого дому він показав таблицю, де перераховано 74 країни, включно з ЄС, із зазначенням розмірів тарифів. Нові ставки набудуть чинності 5 і 9 квітня.

За його словами, імпорт із Китаю обкладатиметься митом у 34%, із ЄС – 20%, із Великої Британії та України – по 10%. Найвищі тарифи встановлено для Камбоджі (49%), В’єтнаму (46%) і Шрі-Ланки (44%).

Фінансові ринки вже відчули наслідки торговельної напруги: акції впали, а облігації та долар зросли в ціні. ЄС і Китай пообіцяли відповісти на мита США, тоді як Велика Британія сподівається на вигідну торговельну угоду з Вашингтоном. Детальніше – за посиланням.