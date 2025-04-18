«Укрпошта» розпочала доставку ковбас виробництва МХП Косюка

«Укрпошта» підписала договір з компанією МХП Юрія Косюка про реалізацію у своїй мережі ковбасних виробів бренду, повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes Ukraine .

Ключові факти

Поки йдеться про першу тестову партію, пояснив Смілянський. Він не захотів називати обсяги та регіони поширення.

Це частина стратегії «Укрпошти» з підтримки українських виробників, пояснив СЕО компанії.

МХП, зі свого боку, отримує можливість зниження логістичних витрат завдяки співпраці з державною поштовою службою.​

Контекст

МХП – провідний виробник та експортер курятини в Україні. З 2019 року компанія Юрія Косюка почала перетворення на кулінарну компанію.

У портфелі МХП є два м’ясо-ковбасні бренди: «Бащинський» на 100 позицій та «Смачно-Однозначно» – 20 позицій.

З квітня 2025-го компанія Юрія Косюка випускає нову лінію під брендом «Наша Ряба» – виключно з курятини. Серед них – ковбаса, сосиски та шинка. Спочатку продукція зʼявиться у 400–600 франчайзингових магазинах компанії, згодом – у національних мережах, писав Forbes Ukraine.

За підсумками трьох кварталів 2024-го виторг МХП становив $2,3 млрд, як і в 2023-му, прибуток за звітний період зріс на 16%, до $141 млн, EBITDA – на 33%, до $478 млн.