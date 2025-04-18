Мобільний додаток «Укрпошти» запрацює до кінця червня

Запуск нового мобільного додатка державної «Укрпошти» має відбутися до кінця першої половини року, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes Ukraine . «Укрпошта» планувала його запуск ще у 2024-му, однак терміни довелося посунути.

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Смілянський назвав запуск додатка «фокусом на 2025-й». За його словами, новий додаток не обмежуватиметься лише функцією відстеження посилок. Користувачі зможуть взаємодіяти з митницею, отримувати орієнтовні дати доставки, підтверджувати документи, переглядати історію відправлень і платежів.

Це дасть змогу значно покращити клієнтський досвід і спростити процеси для користувачів, переконаний він.

Контекст

У 2024 році «Укрпошта» інвестувала близько 1 млрд грн у автоматизацію своїх процесів. У лютому компанія повністю автоматизувала сортування посилок.

«Укрпошта» почала впровадження сучасних автоматизованих сортувальних ліній для дрібних посилок у квітні 2023 року. Тоді Смілянський прогнозував, що компанія повністю перейде на автоматизований режим сортування по всій країні у 2024-му.

У листопаді 2024 року «Укрпошта» оновила стандарти пакування відправлень через впровадження автоматизованих сортувальних ліній, які дають змогу доставляти відправлення між містами України вже на наступний день. Усі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Для зручності клієнтів «Укрпошта» надає пакети для дрібних відправлень безкоштовно.