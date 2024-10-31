Інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує, що реальний ВВП України зросте на 3% р/р у 2025 році завдяки відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК. Курс долара очікується на рівні 45 грн в другій половині 2025-го, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії.
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Ключові факти
- Реальний ВВП у 2025 році зросте на 3,0% р/р завдяки поступовому відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК, але дефіцит електроенергії та робочої сили продовжать стримувати зростання, згідно з базовим прогнозним сценарієм. Він передбачає, що військові дії триватимуть у 2025 році і будуть супроводжуватись дефіцитом електроенергії та робочої сили.
- Зазначається, що розвиток оборонної промисловості, підтримуваний фінансуванням з пакету G7 на суму $50 млрд, може надати новий імпульс економіці наступного року. Додаткову підтримку економічному зростанню може надати відновлення банківського кредитування та масштабування програм страхування воєнних ризиків.
- Dragon Capital очікує, що показник споживчої інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р тільки у квітні–травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, і знизиться до 6,3% р/р до кінця року.
- Якщо Нацбанк почне послаблювати монетарну політику в другій половині 2025 року, зокрема за рахунок повернення до практики керованої девальвації гривні, Dragon Capital прогнозує послаблення курсу до 45 грн/$ США до кінця 2025 року (-6,6% р/р) і оцінює середньорічний курс на рівні 43 грн/$ США.
- Дефіцит бюджету залишиться значним, близько 19% ВВП, завдяки пакету на $50 млрд від G7 структура його фінансування суттєво зміститься на користь безповоротних коштів. Це сприятиме стабілізації показника борг/ВВП на рівні близько 91% після трьох років зростання, сказано у макропрогнозі.
- Компанія оцінює, що дефіцит електроенергії взимку буде відносно помірним і складатиме близько 15% від попиту (на рівні липня 2024 року) та знизиться до 6-8% у ІІ–ІІІ кварталах 2025 року.
- Згідно з альтернативним сценарієм, у якому бойові дії призупиняться в кінці 2024-го або на початку 2025-го, темпи зростання економіки можуть прискоритись на 5–7% р/р у 2025 році, дефіцит бюджету скоротиться до 12–15% ВВП ($25-30 млрд), а показник борг/ВВП знизиться до 85–88%.
Контекст
Уряд очікує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024-му до 2,7% у 2025 році. Про це свідчить макроекономічний прогноз, який супроводжує проєкт державного бюджету на 2025 рік.
Номінальний ВВП на наступний рік очікується в обсязі майже 8,5 трлн грн, що відповідає зростанню на 13,1%. Таким чином, зміна дефлятора ВВП (показника загальноекономічної інфляції) наступного року очікується в розмірі 10,1%. Урядові прогнозисти планують прискорення зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) із 7,9% на кінець 2024 року до 9,5% на кінець 2025 року.
Згідно з прогнозом Міністерства економіки, який супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025 році його заплановано як 45 грн/$.
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