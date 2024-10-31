Інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує, що реальний ВВП України зросте на 3% р/р у 2025 році завдяки відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК. Курс долара очікується на рівні 45 грн в другій половині 2025-го, йдеться в макропрогнозі інвесткомпанії.

Ключові факти

Реальний ВВП у 2025 році зросте на 3,0% р/р завдяки поступовому відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК, але дефіцит електроенергії та робочої сили продовжать стримувати зростання, згідно з базовим прогнозним сценарієм. Він передбачає, що військові дії триватимуть у 2025 році і будуть супроводжуватись дефіцитом електроенергії та робочої сили.

у 2025 році зросте на 3,0% р/р завдяки поступовому відновленню внутрішнього споживання та розвитку ВПК, але дефіцит електроенергії та робочої сили продовжать стримувати зростання, згідно з базовим прогнозним сценарієм. Він передбачає, що військові дії триватимуть у 2025 році і будуть супроводжуватись дефіцитом електроенергії та робочої сили. Зазначається, що розвиток оборонної промисловості, підтримуваний фінансуванням з пакету G7 на суму $50 млрд, може надати новий імпульс економіці наступного року. Додаткову підтримку економічному зростанню може надати відновлення банківського кредитування та масштабування програм страхування воєнних ризиків.

Dragon Capital очікує, що показник споживчої інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р тільки у квітні–травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, і знизиться до 6,3% р/р до кінця року.

досягне пікових значень на рівні 11% р/р тільки у квітні–травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, і знизиться до 6,3% р/р до кінця року. Якщо Нацбанк почне послаблювати монетарну політику в другій половині 2025 року, зокрема за рахунок повернення до практики керованої девальвації гривні, Dragon Capital прогнозує послаблення курсу до 45 грн/$ США до кінця 2025 року (-6,6% р/р) і оцінює середньорічний курс на рівні 43 грн/$ США.

до 45 грн/$ США до кінця 2025 року (-6,6% р/р) і оцінює середньорічний курс на рівні 43 грн/$ США. Дефіцит бюджету залишиться значним, близько 19% ВВП, завдяки пакету на $50 млрд від G7 структура його фінансування суттєво зміститься на користь безповоротних коштів. Це сприятиме стабілізації показника борг/ВВП на рівні близько 91% після трьох років зростання, сказано у макропрогнозі.

залишиться значним, близько 19% ВВП, завдяки пакету на $50 млрд від G7 структура його фінансування суттєво зміститься на користь безповоротних коштів. Це сприятиме стабілізації показника борг/ВВП на рівні близько 91% після трьох років зростання, сказано у макропрогнозі. Компанія оцінює, що дефіцит електроенергії взимку буде відносно помірним і складатиме близько 15% від попиту (на рівні липня 2024 року) та знизиться до 6-8% у ІІ–ІІІ кварталах 2025 року.

взимку буде відносно помірним і складатиме близько 15% від попиту (на рівні липня 2024 року) та знизиться до 6-8% у ІІ–ІІІ кварталах 2025 року. Згідно з альтернативним сценарієм, у якому бойові дії призупиняться в кінці 2024-го або на початку 2025-го, темпи зростання економіки можуть прискоритись на 5–7% р/р у 2025 році, дефіцит бюджету скоротиться до 12–15% ВВП ($25-30 млрд), а показник борг/ВВП знизиться до 85–88%.

Контекст

Уряд очікує, що зростання реального ВВП України сповільниться з 3,5% у 2024-му до 2,7% у 2025 році. Про це свідчить макроекономічний прогноз, який супроводжує проєкт державного бюджету на 2025 рік.

Номінальний ВВП на наступний рік очікується в обсязі майже 8,5 трлн грн, що відповідає зростанню на 13,1%. Таким чином, зміна дефлятора ВВП (показника загальноекономічної інфляції) наступного року очікується в розмірі 10,1%. Урядові прогнозисти планують прискорення зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) із 7,9% на кінець 2024 року до 9,5% на кінець 2025 року.

Згідно з прогнозом Міністерства економіки, який супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025 році його заплановано як 45 грн/$.