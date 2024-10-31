Инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет на 3% г/г в 2025 году благодаря возобновлению внутреннего потребления и развитию ВПК. Курс доллара ожидается на уровне 45 грн во второй половине 2025-го, говорится в макропрогнозе инвесткомпании.

Ключевые факты

Реальный ВВП в 2025 г. вырастет на 3,0% г/г благодаря постепенному восстановлению внутреннего потребления и развитию ВПК, но дефицит электроэнергии и рабочей силы продолжат сдерживать рост, согласно базовому прогнозному сценарию. Он предполагает, что военные действия будут продолжаться в 2025 году и сопровождаться дефицитом электроэнергии и рабочей силы.

в 2025 г. вырастет на 3,0% г/г благодаря постепенному восстановлению внутреннего потребления и развитию ВПК, но дефицит электроэнергии и рабочей силы продолжат сдерживать рост, согласно базовому прогнозному сценарию. Он предполагает, что военные действия будут продолжаться в 2025 году и сопровождаться дефицитом электроэнергии и рабочей силы. Отмечается, что развитие оборонной промышленности, поддерживаемое финансированием из пакета G7 на сумму $50 млрд, может придать новый импульс экономике в следующем году. Дополнительную поддержку экономическому росту может оказать возобновление банковского кредитования и масштабирование программ страхования военных рисков.

Dragon Capital ожидает, что показатель потребительской инфляции достигнет пиковых значений на уровне 11% г/г только в апреле–мае 2025 года из-за низкой базы сравнения в сегменте сырых пищевых продуктов и снизится до 6,3% г/г до конца года.

достигнет пиковых значений на уровне 11% г/г только в апреле–мае 2025 года из-за низкой базы сравнения в сегменте сырых пищевых продуктов и снизится до 6,3% г/г до конца года. Если Нацбанк начнет ослаблять монетарную политику во второй половине 2025 года, в частности за счет возвращения к практике управляемой девальвации гривни, Dragon Capital прогнозирует ослабление курса до 45 грн/$ США до конца 2025 года (-6,6% р/с) и оценивает среднегодовой курс на уровне 43 грн/$ США.

до 45 грн/$ США до конца 2025 года (-6,6% р/с) и оценивает среднегодовой курс на уровне 43 грн/$ США. Дефицит бюджета останется значительным, около 19% ВВП, благодаря пакету на $50 млрд от G7 структура его финансирования существенно сместится в пользу безвозвратных средств. Это будет способствовать стабилизации показателя долг/ВВП на уровне около 91% после трех лет роста, говорится в макропрогнозе.

останется значительным, около 19% ВВП, благодаря пакету на $50 млрд от G7 структура его финансирования существенно сместится в пользу безвозвратных средств. Это будет способствовать стабилизации показателя долг/ВВП на уровне около 91% после трех лет роста, говорится в макропрогнозе. Компания оценивает, что дефицит электроэнергии зимой будет относительно умеренным и составит около 15% спроса (на уровне июля 2024 года) и снизится до 6–8% во ІІ–ІІІ кварталах 2025 года.

зимой будет относительно умеренным и составит около 15% спроса (на уровне июля 2024 года) и снизится до 6–8% во ІІ–ІІІ кварталах 2025 года. Согласно альтернативному сценарию, в котором боевые действия приостановятся в конце 2024-го или начале 2025-го, темпы роста экономики могут ускориться на 5–7% г/г в 2025 году, дефицит бюджета сократится до 12–15% ВВП ($25–30 млрд), а показатель долг/ВВП снизится до 85–88%.

Контекст

Правительство ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится с 3,5% в 2024 году до 2,7% в 2025 году. Об этом свидетельствует макроэкономический прогноз, сопровождающий проект государственного бюджета на 2025 год.

Номинальный ВВП на следующий год ожидается в объеме почти 8,5 трлн грн, что соответствует росту на 13,1%. Таким образом, изменение дефлятора ВВП (показателя общеэкономической инфляции) в следующем году ожидается в размере 10,1%. Правительственные прогнозисты планируют ускорить рост индекса потребительских цен (ИПЦ) с 7,9% на конец 2024 года до 9,5% на конец 2025 года.

Согласно прогнозу Министерства экономики, сопровождающему проект бюджета, среднегодовой курс доллара по итогам 2024 года составит 40,8 грн, а в 2025 году он запланирован как 45 грн/$.