«ДТЕК Енерго» інвестував 720 млн грн у відновлення ТЕС у 2025 році

«ДТЕК Енерго» виділив приблизно 720 млн грн, у 2025 році, на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, що постраждали від ворожих обстрілів. Про це йдеться у повідомленні компанії від 28 березня.
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Деталі
- Зазначається, що ця сума дорівнює чверті всіх інвестицій компанії у відбудову ТЕС за 2024 рік.
- Ремонтні роботи тривають без зупинок через величезні масштаби руйнувань, завданих масованими атаками, заявили в «ДТЕК Енерго». До літа 2024 року 90% теплової генерації компанії було пошкоджено або знищено.
- Зима пройшла стабільно завдяки підготовці, але відновлення потужностей триває без зупинок і займе весь рік, адже роботи ще багато, заявив гендиректор «ДТЕК Енерго» Олександр Фоменко. Компанія готується до літніх пікових навантажень та наступної зими.
Контекст
Минулого року «ДТЕК Енерго» вклала 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн – у вуглевидобуток в Україні.
Торік Росія 13 разів масовано атакувала українську енергетику, завдавши значних збитків теплоелектростанціям «ДТЕК Енерго». Від початку повномасштабної війни ТЕС компанії зазнали 205 ворожих ударів. Унаслідок цих атак 56 енергетиків отримали поранення, а 4 загинули.
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