Компанія ДТЕК підписала рекордну внутрішню кредитну угоду з українськими банками на чолі з Ощадбанком. Кредит на майже 3 млрд грн (€67 млн) спрямують на будівництво одного з найбільших у Східній Європі проєктів зі зберігання енергії, повідомила пресслужба компанії 3 червня.
Деталі
- Фінансування надає консорціум із трьох банків: Ощадбанку, ПУМБ та Укргазбанку (UGB).
- У межах угоди, яка діятиме до 25 вересня 2030 року, планується збудувати п’ять установок зберігання електроенергії загальною потужністю 180 МВт. Загалом ДТЕК планує реалізувати шість таких об’єктів потужністю 200 МВт у різних регіонах країни.
- Кредит покриє частину витрат на реалізацію проєкту, решту забезпечить ДТЕК власним коштом.
- Реалізація проєкту дозволить забезпечити безперервне електропостачання для понад 600 000 домогосподарств, зазначила ДТЕК.
- Інвестиції в нову енергетичну інфраструктуру – це відповідь на виклики воєнного часу та внесок у довгострокову енергетичну незалежність України, зазначив гендиректор компанії Максим Тімченко.
Контекст
Російські атаки на енергетичну інфраструктуру змусили Україну прискорити розвиток стійких енергетичних рішень.
Батарейки балансуватимуть енергосистему, завантажуючись і розвантажуючись за вказівками диспетчерів «Укренерго» за долі секунди. Це в сотні разів швидше за великі електростанції – ТЕС і ГЕС, які регулярно піддаються обстрілам.
ДТЕК зобов’язалася побудувати батарейки до 1 жовтня 2025 року за п’ятирічним контрактом з «Укренерго». Натомість держкомпанія гарантує ДТЕК регулярну оплату в євро за надані послуги.
Чи встигне ДТЕК побудувати 200 МВт energy storage, скільки вони прослужать і чи встигнуть окупитись, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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